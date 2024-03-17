Йоханнес Бо превзошел Фуркада по количеству побед в карьере – 84. До Бьорндалена осталось 11

Теги Уле Эйнар Бьорндален Кубок мира по биатлону сборная Норвегии сборная Франции Мартен Фуркад Йоханнес Бо Кэнмор Биатлон

Йоханнес Бо превзошел Мартена Фуркада по количеству побед в личных гонках.

Сегодня норвежский биатлонист выиграл пасьют на этапе Кубка мира в Кэнморе. Это его 84-я победа в карьере – на одну больше, чем у француза Мартена Фуркада.

Рекорд принадлежит еще одному норвежцу – Уле Эйнару Бьорндалену, который побеждал 95 раз.

Всего на счету Йоханнеса 127 подиумов (84-23-20).

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6 комментариев
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Он уже давно и Бьорндалена превзошел - у того чемпионаты мира входили в зачет КМ, а у Йоханнеса последние 10 золотых медалей - не входили🤷‍♂️
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Зверь!
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Как и ожидалось.
И по традиции, абсолютный рекорд не за горами. :)
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Ответ Yan D
Он уже давно и Бьорндалена превзошел - у того чемпионаты мира входили в зачет КМ, а у Йоханнеса последние 10 золотых медалей - не входили🤷‍♂️
Разве? Лишь два сезона не входят в очковый зачёт кубка места на ЧМ, да и 84 учитывает все победы, включая олимпиаду и ЧМ
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+1
Ответ Yan D
Он уже давно и Бьорндалена превзошел - у того чемпионаты мира входили в зачет КМ, а у Йоханнеса последние 10 золотых медалей - не входили🤷‍♂️
Очки только не дают
А так всё входит
Не выдумывайте
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