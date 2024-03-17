Йоханнес Бо превзошел Фуркада по количеству побед в карьере – 84. До Бьорндалена осталось 11

Йоханнес Бо превзошел Мартена Фуркада по количеству побед в личных гонках.

Сегодня норвежский биатлонист выиграл пасьют на этапе Кубка мира в Кэнморе. Это его 84-я победа в карьере – на одну больше, чем у француза Мартена Фуркада.

Рекорд принадлежит еще одному норвежцу – Уле Эйнару Бьорндалену, который побеждал 95 раз.

Всего на счету Йоханнеса 127 подиумов (84-23-20).