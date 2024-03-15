Йоханнес Бо о том, что сравнялся с Фуркадом по числу побед: «Результат как у бога биатлона, так что это великий день»

Йоханнес Бо назвал победу на Кубке мира в Кэнморе одной из лучших в сезоне.

Сегодня норвежский биатлонист выиграл спринт, отстреляв без промахов и опередив всех соперников более чем на минуту. Победа стала для Йоханесса 83-й в карьере – таким образом он повторил достижение француза Мартена Фуркада.

«Один из моих лучших спринтов и, возможно, лучшая гонка в нынешнем сезоне. Я получил настоящее удовольствие, лыжи были превосходными, стрельба тоже классная. От самого старта и до финиша я набрал отличный ход и был полон сил до самого конца.

Повторение результата Фуркада? Это многое значит, приятно одержать 83-ю победу. Результат такой же, как у бога биатлона, так что это великий день.

Превзойти его? Постараюсь завтра», – сказал пятикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира Йоханнес Бо.

Рекорд по числу побед (95) принадлежит еще одному норвежцу – Уле Эйнару Бьорндалену.