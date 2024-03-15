Йоханнес Бо о том, что сравнялся с Фуркадом по числу побед: «Результат как у бога биатлона, так что это великий день»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии сборная Франции Мартен Фуркад Йоханнес Бо Кэнмор Биатлон

Йоханнес Бо назвал победу на Кубке мира в Кэнморе одной из лучших в сезоне.

Сегодня норвежский биатлонист выиграл спринт, отстреляв без промахов и опередив всех соперников более чем на минуту. Победа стала для Йоханесса 83-й в карьере – таким образом он повторил достижение француза Мартена Фуркада.

«Один из моих лучших спринтов и, возможно, лучшая гонка в нынешнем сезоне. Я получил настоящее удовольствие, лыжи были превосходными, стрельба тоже классная. От самого старта и до финиша я набрал отличный ход и был полон сил до самого конца.

Повторение результата Фуркада? Это многое значит, приятно одержать 83-ю победу. Результат такой же, как у бога биатлона, так что это великий день.

Превзойти его? Постараюсь завтра», – сказал пятикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира Йоханнес Бо.

Рекорд по числу побед (95) принадлежит еще одному норвежцу –  Уле Эйнару Бьорндалену.

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8 комментариев
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Ну запас в три промаха+ходом еще привезет на 1.Ну то есть даже с 4кругами, можно обходить завтра Мартена)
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То,что сегодня был его лучший спринт в сезоне 100%.
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Не Боги горшки обжигают... А битва богов еще не закончена. Есть те, кто не ставят на Йоху?..
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Ответ ARAMIS777
То,что сегодня был его лучший спринт в сезоне 100%.
В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ ОН ВЫИГРАЛ АБСОЛЮТНО ВЕСЬ СПРИНТ И НА ЧМ В ТОМ ЧИСЛЕ. А В ЕТОМ ЕТО ПЕРАЫЙ И САМЫЙ ВАЖНЫЙ ВЫИГРАННЫЙ СПРИНТ. ДА ЙОХА САМЫЙ ЛУЧШИЙ.
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Недолго великому рекорду стоять осталось. В следующем сезоне обгонит Йоська великого земляка.
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Ответ Игор Ткачук
В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ ОН ВЫИГРАЛ АБСОЛЮТНО ВЕСЬ СПРИНТ И НА ЧМ В ТОМ ЧИСЛЕ. А В ЕТОМ ЕТО ПЕРАЫЙ И САМЫЙ ВАЖНЫЙ ВЫИГРАННЫЙ СПРИНТ. ДА ЙОХА САМЫЙ ЛУЧШИЙ.
Именно так.
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Ответ Rumov
Не Боги горшки обжигают... А битва богов еще не закончена. Есть те, кто не ставят на Йоху?..
ЕТО ИХ ПРОБЛЕМА, А ОТНЮДЬ НЕ ЙОХАНЕССА.
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