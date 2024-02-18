Всего 6 стран брали медали на чемпионате мира-2024. Второй год подряд это худший результат с ЧМ-2008

Всего 6 стран завоевали медали на чемпионате мира-2024 по биатлону в Нове-Место.

Второй год подряд это худший результат начиная с ЧМ-2008 в Эстерсунде – тогда, как и на ЧМ-2023 в Оберхофе, тоже было 6 стран-призеров.

Медальный зачет на турнире 2024 года выиграла Франции, далее расположились Норвегия, Италия, Швеция, Германия и Латвия.