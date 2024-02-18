Всего 6 стран брали медали на чемпионате мира-2024. Второй год подряд это худший результат с ЧМ-2008

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Всего 6 стран завоевали медали на чемпионате мира-2024 по биатлону в Нове-Место.

Второй год подряд это худший результат начиная с ЧМ-2008 в Эстерсунде – тогда, как и на ЧМ-2023 в Оберхофе, тоже было 6 стран-призеров.

Медальный зачет на турнире 2024 года выиграла Франции, далее расположились Норвегия, Италия, Швеция, Германия и Латвия.

 

20 комментариев
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Увы, не вижу медалей у некогда неплохой Австрии . Где новые Ландертингеры, Зуманы ? Хаузер не стабильна
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это Андрюша ещё подсластил пилюлю. так то совсем грустно.
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Ну биатлон примерно как хоккей. Очень много сборных медали и не берут, но вот сейчас у Австрии, Словении, Польши, Словакии, Чехии и даже США с Канадой смена поколений и хотя бы одного топового стабильного биатлониста нет
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И тем не менее, чемпионат классный. Даже с учетом надоевшей Норвегии в мужских гонках (спасибо Стурле)
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А сколько надо? Просто топы продемонстрировали класс и стабильность. Пятерка очевидных лидеров мирового биатлона + одна сенсация от Растаргуева..
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Виттоцци чуть ли не одна вытянула всю Италию на 3 место в медальном зачете
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Да и пофиг. Классный был чемпионат.
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Ответ PolarBear
Увы, не вижу медалей у некогда неплохой Австрии . Где новые Ландертингеры, Зуманы ? Хаузер не стабильна
Смена поколений, проблемы у той же Лизы. Нет у мужчин сейчас своих Зуманов и Ландертингеров
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Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Без России конкуренция упала ниже плинтуса. Эти политизированные забеги со стреляющей палкой теперь никому не интересны.
Россия бы отсюда с 0 медалей б уехала
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Ответ Больное животное
Да и пофиг. Классный был чемпионат.
А в первый день все плевались, дождь, темнота, туфта в общем..😬
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Шведы и мужики, и женщины так праздновали эстафетные успехи , что сегодня уже дурака валяли . У них интересно получилось . В четырех эстафетах первое, второе, третье, и четвертое места. А в личных гонках один Себа еще более менее старался , то пятый , то шестой, то седьмой
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Почему негры в биатлоне не участвуют? 😁🤔
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Ответ PolarBear
Увы, не вижу медалей у некогда неплохой Австрии . Где новые Ландертингеры, Зуманы ? Хаузер не стабильна
Ну, там монструозна, молодёжь и у мальчиков и у девочек. Если тренеры нормально подведут, то будет Австрия биатлоном править
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Ответ PolarBear
Увы, не вижу медалей у некогда неплохой Австрии . Где новые Ландертингеры, Зуманы ? Хаузер не стабильна
тут больше Швейцария и Эстония просвечивают перспективой.
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Ответ PolarBear
Увы, не вижу медалей у некогда неплохой Австрии . Где новые Ландертингеры, Зуманы ? Хаузер не стабильна
У Австрии сейчас хорошее молодое поколение
Молодежный ЧЕ австрийки выкосили, в особенности Андексер
Да и мужская сборная там вроде сильнейшая без Германии, Норвегии и Франции
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Ответ Глеб Саратов
Россия бы отсюда с 0 медалей б уехала
Ну.. при таком перфомансе Ветли в эстафете медаль можно было брать без сенсаций.
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