Чемпионат мира по биатлону-2024. Сингл-микст. Йоханнес Бо и Тандревольд выступят за Норвегию, Самуэльссон и Ханна Оберг – за Швецию, Фийон-Майе и Жанмонно – за Францию

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15 февраля на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место пройдет сингл-микст.

Чемпионат мира по биатлону-2024

Нове-Место, Чехия

Сингл-микст

Начало – 20.00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Старт-лист

1. Норвегия (Йоханнес Бо, Ингрид Ланмарк Тандревольд)

2. Германия (Юстус Штрелов, Ванесса Фойгт)

3. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Ханна Оберг)

4. Австрия (Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер)

5. Франция (Кентен Фийон-Майе, Лу Жанмонно)

6. Италия (Томмазо Джакомель, Лиза Виттоцци)

7. Словения (Яков Фак, Полона Клеменчич)

8. Финляндия (Отто Инвениус, Суви Минккинен)

9. Латвия (Андрей Расторгуев, Байба Бендика)

10. Швейцария (Никлас Хартвег, Лена Хекки-Гросс)

11. США (Кэмпбелл Райт, Дидра Ирвин)

12. Украина (Дмитрий Пидручный, Анастасия Меркушина)...

14. Чехия (Йонаш Маречек, Маркета Давидова)...

20. Румыния (Дмитрий Шамаев, Анастасия Толмачева)

21. Южная Корея (Тимофей Лапшин, Екатерина Аввакумова)...

27. Бельгия (Флоран Клод, Лотте Лие)

63 комментария
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Ответ Rygeek
Французы особо не надеются?
Дали Жюли отдохнуть. Они ждут медали в масс старте и классической эстафете. Желательно золото.
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Ответ starichok77
Лапшин и Аввакумова истинные корейцы)))
Как и Шамаев с Толмачевой истинные румыны
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Странно, что итальянцы поставили Гаргамеля, а не Хофера - ходом оба пока не радуют, но Лукас хотя бы более-менее попадает
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Лапшин и Аввакумова истинные корейцы)))
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Ответ Больное животное
Где Симон?
В столярной мастерской..😁
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Хм, успеют ли греки и австралийцы хоть одну передачу сделать?
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Ответ Асель Кабышева
Дали Жюли отдохнуть. Они ждут медали в масс старте и классической эстафете. Желательно золото.
Там Бреза есть, голодная до побед. Что касается классической эстафеты, то Жанмонно нуждается в отдыхе гораздо больше - выносливость приходит с возрастом.
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За Швейцарию
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Ответ Kevin Ace
Латвия в призах!
две бронзы упустили порследними выстрелами Байба и Андрей,теперь уыв финита ля комедия
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Ответ Vicing Charlsson
Комментарий удален модератором
Жаль что Ёся, а не другой норвежец бежит, теперь ещё и вопли Кселя слушать..😁✌️
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Латвия в призах!
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Если Тандреволд прекратила по три промаха на стойке делать, то вопрос с победителем решён, если нет, то даже Бё не поможет
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Где Симон?
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Тандра сегодня подложит свинью Йохе-завалит свои этапы на 100%
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Ответ F_DX jr
Какой еще такой 19 титул для Ганса? Золото без вариантов забирают ураганные германцы.
Особенно Ваня ураган
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Ответ petr
Тандра сегодня подложит свинью Йохе-завалит свои этапы на 100%
Йося сегодня выиграет 19титул. Форма космос.
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Ответ Kevin Ace
Латвия в призах!
В принципе возможно. Байба шустра как никогда и Андрей нормально бежит. Но что будет со стрельбой хороший вопрос.
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Ответ Глеб Саратов
Как и Шамаев с Толмачевой истинные румыны
против "истины" ведь не попрешь))
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Ответ starichok77
Лапшин и Аввакумова истинные корейцы)))
Настоящие патриоты))
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Ответ Xell
Я 11поставлю. Кирдык сегодня немцам))
ХОП --обманешь -кровная месть .
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Ответ Xell
Фавориты тут только я и Йося)))
Комментарий удален модератором
Ответ Xell
Фавориты норги и италы.
а ещё франки и шведы))
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Ответ Татьяна Довженко
Особенно Ваня ураган
Прокапались все. Кроме естественно Происс.
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Ответ ParovozovArkadij
Странно, что итальянцы поставили Гаргамеля, а не Хофера - ходом оба пока не радуют, но Лукас хотя бы более-менее попадает
Джакомель настолько был вчера плох , что сегодня должен реабилитироваться 👈
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Ответ Xell
Француженка тоже не Симон. Тундра ее сделает уверен.
Ну Лу тоже не пальцем деланная. Тяжко это всё будет...
У французов засада скорее через Фийона может прийти. Но может и не прийти. Уж больно хорошее настроение у него вчера на цветочной церемонии было.
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Ответ fewral
Почему франки без Симон?
Так Йося ж бежит)))
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Ответ Глеб Саратов
Хм, успеют ли греки и австралийцы хоть одну передачу сделать?
Если только голевую.
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Ответ Xell
Йося сегодня выиграет 19титул. Форма космос.
19 титул он выиграл вчера. Так что сегодня не получится уже.
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Ответ etozhelesha
Бё опять на те же грабли наступает как в прошлом году Сил на масс старт опять не хватит, с учетом того, что тогда был пиковый Бё, а сейчас нет Мог спокойно пробежать условный Кристиансен
После сингл микста день отдыха. Успеет восстановиться
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Ответ etozhelesha
Бё опять на те же грабли наступает как в прошлом году Сил на масс старт опять не хватит, с учетом того, что тогда был пиковый Бё, а сейчас нет Мог спокойно пробежать условный Кристиансен
Если ты не заметила, что он набирает форму по ходу Чм. То это твоя проблема))
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