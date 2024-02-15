Чемпионат мира по биатлону-2024. Сингл-микст. Йоханнес Бо и Тандревольд выступят за Норвегию, Самуэльссон и Ханна Оберг – за Швецию, Фийон-Майе и Жанмонно – за Францию

15 февраля на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место пройдет сингл-микст.

мира по биатлону-2024

Нове-Место, Чехия

Сингл-микст

Начало – 20.00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Старт-лист

1. Норвегия ( , )

2. Германия (Юстус Штрелов, Ванесса Фойгт)

3. Швеция ( , )

4. Австрия (Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер)

5. Франция (Кентен Фийон-Майе, Лу Жанмонно)

6. Италия (Томмазо Джакомель, Лиза Виттоцци)

7. Словения (Яков Фак, Полона Клеменчич)

8. Финляндия (Отто Инвениус, Суви Минккинен)

9. Латвия (Андрей Расторгуев, Байба Бендика)

10. Швейцария (Никлас Хартвег, Лена Хекки-Гросс)

11. США (Кэмпбелл Райт, Дидра Ирвин)

12. Украина (Дмитрий Пидручный, Анастасия Меркушина)...

14. Чехия (Йонаш Маречек, Маркета Давидова)...

20. Румыния (Дмитрий Шамаев, Анастасия Толмачева)

21. Южная Корея (Тимофей Лапшин, Екатерина Аввакумова)...

27. Бельгия (Флоран Клод, Лотте Лие)