Тихонов о деле Бессеберга: «Я никогда им ничего не дарил! Они скупердяи и спекулянты»

Теги Александр Тихонов Владимир Путин IBU Андерс Бессеберг Николь Реш Биатлон

Тихонов назвал «спекулянтами и скупердяями» фигурантов дела Бессеберга.

В Норвегии идет суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсом Бессебергом. Его обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял организацию.

Сам Бессеберг отверг обвинения, но сообщал, что экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов якобы пытался подарить ему часы, а бывшему генсекратарю IBU Николь Реш – шкатулку для драгоценностей.

«У меня про Бессеберга, наверное, только Путин не спросил. Эту Николь Реш я назвал фашисткой. Она ненавидела Россию. Когда я заходил, она молча не здоровалась. Они объявили мне бойкот, еще когда я был первым вице-президентом.

Ну какая шкатулка? Была шкатулочка, которую я купил в подарок своей жене Машеньке. Это я им специально показал, чтобы они зубами пощелкали. Им же больше нечего сказать. Я никогда им ничего не дарил! За что дарить? За коррупцию, которую развел Бессеберг? Они скупердяи и спекулянты», – сказал Тихонов.

Экс-босса биатлона судят за помощь России: ему дарили часы за $19 тысяч, проституток и туры на охоту

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17 комментариев
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Сам не дарил, а они скупердяии, где логика?
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шкатулочка Машеньке..

я читаю и плачу от умиления
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Дымок пошел...
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Ответ MyCA
Сам не дарил, а они скупердяии, где логика?
Тихонов и логика это параллельные...
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А можно прекратить ежедневное цитирование вечнобухого неадеквата?
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А почему они спекулянты? Что-то покупали в Европе, а в России продавали простым гражданам втридорога? 😊😊😊
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Путин не спросил, но написать письмо теперь стоит.
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вот скупердяй, Машеньке только шкатулочку купил!
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вот это уровень приплетения солнцеликого.
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Доведёте деда, весь запас лекарств в аптеках Минска истратит.
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Бредовый набор слов.
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Мда, как будто бы в коротком интервью - чистосердечное признание. Сначала говорит, что никаких отношений с ними не было и с ним даже не разговаривали (не отвечали на приветствия), а потом рассказывает как он им показывал подарок, купленный для жены. Логично, конечно.
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получается, своровали у заслуженного человека?
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Да ладно, девок то засылал, Слепень знатно строчила из пулемёта
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А они мне ничего не дарили, скупердяи!
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Ответ Ярик01
Доведёте деда, весь запас лекарств в аптеках Минска истратит.
Доведёте деда, откопает свой винтарь
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Ответ Сергей
Доведёте деда, откопает свой винтарь
В биатлоне расстояние до мишени 50 метров (100 метров было в 70ые), это только ворон стрельбой пугать.
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