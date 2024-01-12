Тихонов о деле Бессеберга: «Я никогда им ничего не дарил! Они скупердяи и спекулянты»

Тихонов назвал «спекулянтами и скупердяями» фигурантов дела Бессеберга.

В Норвегии идет суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсом Бессебергом. Его обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял организацию.

Сам Бессеберг отверг обвинения, но сообщал, что экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов якобы пытался подарить ему часы, а бывшему генсекратарю IBU Николь Реш – шкатулку для драгоценностей.

«У меня про Бессеберга, наверное, только Путин не спросил. Эту Николь Реш я назвал фашисткой. Она ненавидела Россию. Когда я заходил, она молча не здоровалась. Они объявили мне бойкот, еще когда я был первым вице-президентом.

Ну какая шкатулка? Была шкатулочка, которую я купил в подарок своей жене Машеньке. Это я им специально показал, чтобы они зубами пощелкали. Им же больше нечего сказать. Я никогда им ничего не дарил! За что дарить? За коррупцию, которую развел Бессеберг? Они скупердяи и спекулянты», – сказал Тихонов.

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