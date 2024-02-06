Дмитрий Чернышенко: «Россия отстояла в судах свое честное право и статус победителя во всех смыслах уникальных Игр»

Теги Сочи-2014 Владимир Путин Дмитрий Чернышенко Матч ТВ Биатлон

Дмитрий Чернышенко назвал Олимпийские игры в Сочи уникальными во всех смыслах.

«Сегодня на международной выставке‑форуме «Россия» на «Аллее славы» происходит знаменательное событие. Мы еще раз чествуем наших чемпионов Олимпиады 2014 года, которые подарили нам гордость, радость побед 10 лет назад.

Казалось, это было только вчера. Этот период прошел для нашей страны очень плодотворно. Мы видим, как развивается инфраструктура не только Сочи, но и всей страны. Создаются спортивные объекты, устанавливаются новые рекорды, и никто не может у нас отнять наши победы, хотя это и пытались сделать.

Россия отстояла в судах свое честное право и статус победителя во всех смыслах уникальных Игр, которые уже вряд ли когда‑то кто‑то сможет повторить в таком масштабе и с таким качеством.

Конечно, это было бы невозможно без нашего президента, который придумал саму идею проведения Олимпиады в субтропическом Сочи, где инфраструктура не обновлялась с середины прошлого столетия. Сейчас это один из самых развитых спортивных и туристических центров нашей страны, где огромным наследием Игр является федеральный центр «Сириус».

Тысячи мальчишек и девчонок, вдохновляясь победами наших спортсменов, делают первые шаги для того, чтобы в будущем тоже стать чемпионами.

Если вы помните, в Гватемале президент лично представлял заявку Сочи. Тогда он сказал, что мы не просто обещаем, а гарантируем, что сделаем лучшие Олимпийские игры, так и произошло.

ОИ всегда делаются для спортсменов, чтобы они могли продемонстрировать свои выдающиеся достижения и стать ролевыми моделями для будущих чемпионов.

Мы рады, что еще раз чествуем наших победителей, благодарим их за приложенные усилия, веру, мастерство и преданность Родине. Пусть наш гимн продолжает звучать в честь наших побед! Всех с первым юбилеем», — сказал глава оргкомитета Сочи-2014. 

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17 комментариев
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Чернышенко: «Россия отстояла в судах свое честное право и статус победителя --- В какой реальности он живёт?
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В Басманных судах?)
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Сочи - самая позорная олимпиада с огромным числом пойманных российских допингистов и с ещё большим числом непойманных. А по дырке в стене лабы - это вообще уникально.
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Никто же из них не скажет, что Жуков извинялся)
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Глядя на язык Чернышенко, хамелеоны нервно курят...
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Это сарказм такой?
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Сколько там в итоге у нас забрали медалей? Обманывать простых граждан нехорошо, господин Чернышенко.
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Интересно , у них у всех мозги отдыхают, когда попадают во власть.
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Большего позора не помню на Олимпиадах
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"Если факты противоречат моей теории, тем хуже для фактов".
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Просто бы отстояли права, победителей во всех играх, где бы они не были, и делов то!
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Ещё не остосяли, Устюгов подвис. Если его дисквалифицируют, то сборная России в общем зачёте вторая
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Чё вспоминать ОИ в Сочи, которые на весь мир оставили неприятное послевкусие. Лучше бы рассказал, а у вдохновлённых "Тысячи мальчишек и девчонок" есть перспективы выступить на ОИ? А то растёт потерянное для большого спорта поколение.
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Уже не прикрытая ложь.На кого расчитана?
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