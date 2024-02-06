Дмитрий Чернышенко: «Россия отстояла в судах свое честное право и статус победителя во всех смыслах уникальных Игр»

Дмитрий Чернышенко назвал Олимпийские игры в Сочи уникальными во всех смыслах.

«Сегодня на международной выставке‑форуме «Россия» на «Аллее славы» происходит знаменательное событие. Мы еще раз чествуем наших чемпионов Олимпиады 2014 года, которые подарили нам гордость, радость побед 10 лет назад.

Казалось, это было только вчера. Этот период прошел для нашей страны очень плодотворно. Мы видим, как развивается инфраструктура не только Сочи, но и всей страны. Создаются спортивные объекты, устанавливаются новые рекорды, и никто не может у нас отнять наши победы, хотя это и пытались сделать.

Россия отстояла в судах свое честное право и статус победителя во всех смыслах уникальных Игр, которые уже вряд ли когда‑то кто‑то сможет повторить в таком масштабе и с таким качеством.

Конечно, это было бы невозможно без нашего президента, который придумал саму идею проведения Олимпиады в субтропическом Сочи, где инфраструктура не обновлялась с середины прошлого столетия. Сейчас это один из самых развитых спортивных и туристических центров нашей страны, где огромным наследием Игр является федеральный центр «Сириус».

Тысячи мальчишек и девчонок, вдохновляясь победами наших спортсменов, делают первые шаги для того, чтобы в будущем тоже стать чемпионами.

Если вы помните, в Гватемале президент лично представлял заявку Сочи. Тогда он сказал, что мы не просто обещаем, а гарантируем, что сделаем лучшие Олимпийские игры, так и произошло.

ОИ всегда делаются для спортсменов, чтобы они могли продемонстрировать свои выдающиеся достижения и стать ролевыми моделями для будущих чемпионов.

Мы рады, что еще раз чествуем наших победителей, благодарим их за приложенные усилия, веру, мастерство и преданность Родине. Пусть наш гимн продолжает звучать в честь наших побед! Всех с первым юбилеем», — сказал глава оргкомитета Сочи-2014.

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