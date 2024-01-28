Зайцева о «Гонке звезд»: «Приятно повстречаться со всеми знакомыми, которых давно не видела. Для меня это возвращение во времена профессионального спорта»

Теги Ольга Зайцева сборная России жен Юрий Борзаковский Матч ТВ Биатлон

Ольга Зайцева поделилась впечатлениями от выступления в «Матч ТВ Гонке звезд».

Зайцева выступала в паре с Юрием Борзаковским, они стали пятыми в полуфинале и не вышли в финал. 

— Каково вновь оказаться в соревновательной атмосфере? Испытали хотя бы небольшое волнение?

— Конечно, волнение всегда есть. Очень приятно повстречаться со всеми знакомыми, которых давно не видела. Для меня это возвращение во времена профессионального спорта. Это здорово! Ты как профессионал все знаешь — как готовиться, разминаться, как бежать, стрелять. Приятно видеть болельщиков. Все болеют очень тепло, с душой. Как я уже сказала, для меня это возвращение в мое лучшее время.

— Такое впечатление, что за вами приехал целый фан‑клуб. Вас окружает очень много людей.

— У меня куча родственников сюда приехала, сестры, девчонки из моего личного фан‑клуба. Все они раньше со мной ездили на Кубки мира. Еще и на трибунах стоят мои болельщики. Я всех сюда позвала. Конечно, очень приятно, что все пришли и так тепло поддерживают. Спасибо организаторам за такую возможность, что люди могут прийти и поболеть за нас — бывших биатлонистов.

— По Губерниеву соскучились?

— Я его часто слышу, он всегда и везде. Так что не успела соскучиться.

— Как вам выступления любителей в таком сложном виде, как биатлон?

— Все любители здесь натренированные. Они готовились к этой гонке. Хотя мы разговаривали перед стартом с Андреем Маковеевым, он сказал, что постарается сделать задел для Ники Жуковой, и понесся с первых метров. Хотя партнер у него хороший. Все ребята молодцы. Жаль их было, когда они промахивались, ведь им тяжело бежать штрафные круги. Лучше бы их без штрафа дальше пускали, — сказала Зайцева.

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1 комментарий
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Когда-то была для многих Зайкой, а сейчас ... (впишите нужное).
Неужели желание иметь многое в жизни стоит того, чтобы продать свою совесть, душу?! Или это такая степень невежества? (оба вопроса скорее риторические(
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