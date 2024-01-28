Зайцева о «Гонке звезд»: «Приятно повстречаться со всеми знакомыми, которых давно не видела. Для меня это возвращение во времена профессионального спорта»

Ольга Зайцева поделилась впечатлениями от выступления в «Матч ТВ Гонке звезд».

выступала в паре с Юрием Борзаковским, они стали пятыми в полуфинале и не вышли в финал.

— Каково вновь оказаться в соревновательной атмосфере? Испытали хотя бы небольшое волнение?

— Конечно, волнение всегда есть. Очень приятно повстречаться со всеми знакомыми, которых давно не видела. Для меня это возвращение во времена профессионального спорта. Это здорово! Ты как профессионал все знаешь — как готовиться, разминаться, как бежать, стрелять. Приятно видеть болельщиков. Все болеют очень тепло, с душой. Как я уже сказала, для меня это возвращение в мое лучшее время.

— Такое впечатление, что за вами приехал целый фан‑клуб. Вас окружает очень много людей.

— У меня куча родственников сюда приехала, сестры, девчонки из моего личного фан‑клуба. Все они раньше со мной ездили на Кубки мира. Еще и на трибунах стоят мои болельщики. Я всех сюда позвала. Конечно, очень приятно, что все пришли и так тепло поддерживают. Спасибо организаторам за такую возможность, что люди могут прийти и поболеть за нас — бывших биатлонистов.

— По Губерниеву соскучились?

— Я его часто слышу, он всегда и везде. Так что не успела соскучиться.

— Как вам выступления любителей в таком сложном виде, как биатлон?

— Все любители здесь натренированные. Они готовились к этой гонке. Хотя мы разговаривали перед стартом с Андреем Маковеевым, он сказал, что постарается сделать задел для Ники Жуковой, и понесся с первых метров. Хотя партнер у него хороший. Все ребята молодцы. Жаль их было, когда они промахивались, ведь им тяжело бежать штрафные круги. Лучше бы их без штрафа дальше пускали, — сказала Зайцева.