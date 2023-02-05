Чемпионка мира высказалась об участии в биатлонной «Гонке звезд», которая прошла в Москве.

— Думаю, такие мероприятия — это отличная идея, чтобы популяризировать зимние виды спорта. Такие, как лыжные гонки и биатлон.

Огромная благодарность организаторам этого события за то, что в центре Москвы можно вот так прокатиться на лыжах по идеально подготовленной трассе, пострелять, увидеть в одном месте так много звезд спорта, кино, музыки.

Это здорово. Это отличная идея, и надо это поддерживать, развивать.

— Собой довольны?

— Всем всегда хочется победы, или, как минимум, попадания в тройку. Сегодня были достаточно сильные и сбалансированные составы команд. Как лыжники и биатлонисты, так и любители выступали очень хорошо. На достойном уровне.

Довольна атмосферой, состоявшимся спортивным праздником, – сказала Юрлова-Перхт.