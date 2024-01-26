Сервисмен сборной США Петр Гарабик отстранен за сексуальные домогательства

Сервисмен сборной США и бывший чешский биатлонист Петр Гарабик отстранен от работы за сексуальные домогательства.

Как показало расследование организации SafeSport, биатлонистка Джоанна Рид в течение 6 лет подвергалась домогательствам, включая «комментарии сексуального характера» и «неуместные прикосновения».

В 2021 году представители Федерации биатлона США уведомили SafeSport о возможных нарушениях. При этом изначально, когда Рид жаловалась на сервисмена, в сборной ей ответили, что такое поведение – часть «мужской европейской культуры». Но позже в ее защиту выступила еще одна биатлонистка Дидра Ирвин.

В отчетах SafeSport также говорится, что Рид боялась препятствовать Гарабику, так как это могло бы сказаться на ее присутствии в команде.

На данный момент 54-летний Гарабик отстранен на 6 месяцев, а до декабря 2024 года ему назначен испытательный срок. Сам сервисмен признался в комментариях сексуального характера, но назвал расследование против него «полной чушью». По его словам, действия не были связаны с принуждением на сексуальной почве, и он не делал ничего без взаимного согласия.

31-летняя Рид провела 144 гонки на этапах Кубка мира. Лучший результат она показала в сезоне-2018/19, когда заняла десятое место в масс-старте в Эстерсунде.