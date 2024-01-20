Кубок мира. Сингл-микст. Сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне, США проиграли 30 секунд, Германия – лучшая по скорострельности
Сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне в сингл-миксте на этапе КМ в Антхольце.
Кубок мира по биатлону-2023/24
6-й этап
Антхольц, Италия
Сингл-микст
Лыжный ход
1-й этап
1. Дидра Ирвин (США) – 7.25,4
2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 0,9
3. Люция Харватова (Чехия) – 2,1
4. Муна Брурссон (Швеция) – 3,7
5. Жюлия Симон (Франция) – 4,0
6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 5,3...
8. Ванесса Фойгт (Германия) – 5,8
2-й этап
1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 6.10,3
2. Лукас Хофер (Италия) – 1,5
3. Юстус Штрелов (Германия) – 8,7
4. Кэмпбелл Райт (США) – 9,8
5. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 11,9
6. Андрей Расторгуев (Латвия) – 12,3...
15. Симон Эдер (Австрия) – 21,7
3-й этап
1. Люция Харватова (Чехия) – 7.19,8
2. Алина Стремоус (Молдова) – 5,6
3. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 5,9
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 6,4
5. Жюлия Симон (Франция) – 6,6
6. Дидра Ирвин (США) – 7,8...
8. Ванесса Фойгт (Германия) – 9,6
4-й этап
1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 9.53,6
2. Отто Инвениус (Финляндия) – 9,7
3. Андрей Расторгуев (Латвия) – 12,1
4. Лукас Хофер (Италия) – 12,2
5. Рене Захна (Эстония) – 12,6
6. Эмильен Жаклен (Франция) – 17,9...
11. Юстус Штрелов (Германия) – 38,8...
13. Симон Эдер (Австрия) – 43,1
Общее время лыжного хода
1. Норвегия – 30.55,9
2. США – 30,3
3. Латвия – 32,9
4. Франция – 34,6
5. Молдова – 41,1
6. Италия – 48,5
7. Германия – 56,1
Скорострельность
1. Германия – 3.13,7 (0+1)
2. Австрия – 3.34,2 (0+4)
3. Финляндия – 3.50,3 (0+7)
4. Канада – 4.01,4 (0+5)
5. Италия – 4.02,0 (1+6)
6. Словения – 4.10,3 (0+8)...
11. Норвегия – 4.28,1 (0+8)