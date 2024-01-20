Кубок мира. Сингл-микст. Сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне, США проиграли 30 секунд, Германия – лучшая по скорострельности

Сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне в сингл-миксте на этапе КМ в Антхольце.

Кубок мира по биатлону-2023/24

6-й этап

Антхольц, Италия

Сингл-микст

Лыжный ход

1-й этап

1. Дидра Ирвин (США) – 7.25,4

2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 0,9

3. Люция Харватова (Чехия) – 2,1

4. Муна Брурссон (Швеция) – 3,7

5. Жюлия Симон (Франция) – 4,0

6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 5,3...

8. Ванесса Фойгт (Германия) – 5,8

2-й этап

1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 6.10,3

2. Лукас Хофер (Италия) – 1,5

3. Юстус Штрелов (Германия) – 8,7

4. Кэмпбелл Райт (США) – 9,8

5. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 11,9

6. Андрей Расторгуев (Латвия) – 12,3...

15. Симон Эдер (Австрия) – 21,7

3-й этап

1. Люция Харватова (Чехия) – 7.19,8

2. Алина Стремоус (Молдова) – 5,6

3. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 5,9

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 6,4

5. Жюлия Симон (Франция) – 6,6

6. Дидра Ирвин (США) – 7,8...

8. Ванесса Фойгт (Германия) – 9,6

4-й этап

1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 9.53,6

2. Отто Инвениус (Финляндия) – 9,7

3. Андрей Расторгуев (Латвия) – 12,1

4. Лукас Хофер (Италия) – 12,2

5. Рене Захна (Эстония) – 12,6

6. Эмильен Жаклен (Франция) – 17,9...

11. Юстус Штрелов (Германия) – 38,8...

13. Симон Эдер (Австрия) – 43,1

Общее время лыжного хода

1. Норвегия – 30.55,9

2. США – 30,3

3. Латвия – 32,9

4. Франция – 34,6

5. Молдова – 41,1

6. Италия – 48,5

7. Германия – 56,1

Скорострельность

1. Германия – 3.13,7 (0+1)

2. Австрия – 3.34,2 (0+4)

3. Финляндия – 3.50,3 (0+7)

4. Канада – 4.01,4 (0+5)

5. Италия – 4.02,0 (1+6)

6. Словения – 4.10,3 (0+8)...

11. Норвегия – 4.28,1 (0+8)