Экс-генсек IBU Реш назвала Бессеберга «пророссийским» в телефонном разговоре, прослушанном полицией в 2017-м

Теги Кубок мира по биатлону IBU Андерс Бессеберг Николь Реш Биатлон

Бывший генеральный секретарь IBU назвала Андерса Бессеберга пророссийским.

В Норвегии проходит суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU). Его обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.

Сторона обвинения утверждает, что Бессеберг получал взятки в виде часов, пользовался услугами проституток, которым платили другие, и соглашался на бесплатные охотничьи поездки за границу.

Сегодня в суде обнародовали записи телефонных разговоров, прослушанных полицией в 2017 году. Они касались вопроса о проведении этапа Кубка мира в Тюмени в марте 2018-го.

«Андерс говорит, что мы не заберем никакие турниры [у России]. Он настроен настолько безумно пророссийски, что мне сейчас немного страшно.

Он вообще больше не общается нейтрально. [...] На самом деле, очень жаль. Он не хочет санкций против России, он не хочет ничего делать в принципе. [...]

Он ничего не хочет. Он не хочет принимать никаких решений. Что я должна делать?» – сказала бывший генеральный секретарь IBU в телефонном разговоре с другим спортивным чиновником 8 декабря 2017-го.

Бессеберг на суде заявил, что не согласен с Реш, и подчеркнул, что лишь небольшое число стран решили бойкотировать этап в Тюмени.

«Даже чемпионат мира по футболу в России прошел по плану в 2018 году. Нельзя сказать, что Россия не является великой державой в биатлоне. Это одна из крупнейших наций.

Правильно ли тогда наказывать спортсменов за то, что происходит на более высоком уровне? Правление IBU было обязано действовать в соответствии с правилами», – сказал бывший глава IBU.

Экс-босса биатлона судят за помощь России: ему дарили часы за $19 тысяч, проституток и туры на охоту

«Бессеберг был пьян – и я понял, что лучше остерегаться русских». Новые детали суда над боссом биатлона

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий