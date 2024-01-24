Экс-генсек IBU Реш назвала Бессеберга «пророссийским» в телефонном разговоре, прослушанном полицией в 2017-м

Бывший генеральный секретарь IBU назвала Андерса Бессеберга пророссийским.

В Норвегии проходит суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU). Его обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.

Сторона обвинения утверждает, что Бессеберг получал взятки в виде часов, пользовался услугами проституток, которым платили другие, и соглашался на бесплатные охотничьи поездки за границу.

Сегодня в суде обнародовали записи телефонных разговоров, прослушанных полицией в 2017 году. Они касались вопроса о проведении этапа Кубка мира в Тюмени в марте 2018-го.

« говорит, что мы не заберем никакие турниры [у России]. Он настроен настолько безумно пророссийски, что мне сейчас немного страшно.

Он вообще больше не общается нейтрально. [...] На самом деле, очень жаль. Он не хочет санкций против России, он не хочет ничего делать в принципе. [...]

Он ничего не хочет. Он не хочет принимать никаких решений. Что я должна делать?» – сказала бывший генеральный секретарь IBU в телефонном разговоре с другим спортивным чиновником 8 декабря 2017-го.

Бессеберг на суде заявил, что не согласен с Реш, и подчеркнул, что лишь небольшое число стран решили бойкотировать этап в Тюмени.

«Даже чемпионат мира по футболу в России прошел по плану в 2018 году. Нельзя сказать, что Россия не является великой державой в биатлоне. Это одна из крупнейших наций.

Правильно ли тогда наказывать спортсменов за то, что происходит на более высоком уровне? Правление IBU было обязано действовать в соответствии с правилами», – сказал бывший глава IBU.

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