Динара Смольская о недопуске белорусов до Спартакиады: «Неприятно, когда не знаешь, к чему готовиться»

Теги Спартакиада сборная Беларуси жен Кубок России сборная Беларуси Динара Алимбекова-Смольская Антон Смольский Дмитрий Лазовский Биатлон

Динара Смольская назвала неприятной неопределенность по белорусам на Спартакиаде.

Биатлонные старты в рамках Спартакиады пройдут с 11 по 18 февраля в Златоусте (Челябинская область). Решение об участии белорусов на данный момент не принято.

– Когда увидим [Антона] Смольского в гонках?

– На Кубке России в Уфе.

– Когда вам и вашему мужу сказали, что вы не едете на Спартакиаду, руки опустились?

– Можно сказать и так. Когда узнали, что все‑таки не поедем на Спартакиаду, были построены другие планы, планировался горный сбор. Сейчас будет интересно, как все сложится. Если скажут, что нас допустили, думаю, что ребята будут соревноваться, поедут.

Знаете, каждому спортсмену нужно иметь цель в сезоне. Когда оговаривали, что Спартакиада – важный старт, мы готовились к нему. Потом говорят, что этого старта не будет. Спортсмены мечутся, тренеры подбирают нагрузку, это всегда непонятно. Неприятно, когда не знаешь, к чему готовиться, – сказала олимпийская чемпионка из Беларуси Динара Смольская.

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6 комментариев
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Кто изначально наврал белорусам, что они будут участвовать в Спартакиаде? Она Всероссийская. Или они на слово Губерниеву поверили? В других видах спорта разве кто-то кроме россиян участвует?
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Ответ volga_olga
Кто изначально наврал белорусам, что они будут участвовать в Спартакиаде? Она Всероссийская. Или они на слово Губерниеву поверили? В других видах спорта разве кто-то кроме россиян участвует?
Беларусы участвовали на ЧР по плаванию в конце ноября.
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Ответ volga_olga
Кто изначально наврал белорусам, что они будут участвовать в Спартакиаде? Она Всероссийская. Или они на слово Губерниеву поверили? В других видах спорта разве кто-то кроме россиян участвует?
Губерниев их с этой Спартакиадой раздразнил.
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