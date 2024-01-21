Лазовский о Спартакиаде: «Получится – будем участвовать, не получится – хорошо потренируемся и потом посоревнуемся»

Теги сборная России Спартакиада Кубок России сборная Беларуси Антон Бабиков Дмитрий Лазовский Биатлон

Дмитрий Лазовский рассказал о планах в случае недопуска до Спартакиады.

Сегодня белорусский биатлонист стал вторым в большом масс-старте на этапе Кубка России в Ижевске.

«Сегодня, честно говоря, был готов побеждать, остался в одном выстреле от победы. От борьбы с Антоном (Бабиковым) за победу – скажем так. Не справился просто с последней стрельбой, поэтому получилось так.

Спартакиада? Получится – будем участвовать, не получится – мы хорошо потренируемся и потом посоревнуемся. Отдыхать мы точно не будем, у нас хороший тренировочный план подготавливается», – сказал Лазовский в эфире «Матч ТВ».

Биатлонные старты в рамках Спартакиады пройдут с 11 по 18 февраля в Златоусте (Челябинская область). Решение об участии белорусских спортсменов на данный момент не принято.

6 комментариев
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Достойный ответ настоящего спортсмена на вопли комментатора.
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Не в одном, а в двух
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Вот молодец, без истерик.
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