Лазовский о Спартакиаде: «Получится – будем участвовать, не получится – хорошо потренируемся и потом посоревнуемся»

Дмитрий Лазовский рассказал о планах в случае недопуска до Спартакиады.

Сегодня белорусский биатлонист стал вторым в большом масс-старте на этапе Кубка России в Ижевске.

«Сегодня, честно говоря, был готов побеждать, остался в одном выстреле от победы. От борьбы с Антоном (Бабиковым) за победу – скажем так. Не справился просто с последней стрельбой, поэтому получилось так.

Спартакиада? Получится – будем участвовать, не получится – мы хорошо потренируемся и потом посоревнуемся. Отдыхать мы точно не будем, у нас хороший тренировочный план подготавливается», – сказал Лазовский в эфире «Матч ТВ».

Биатлонные старты в рамках Спартакиады пройдут с 11 по 18 февраля в Златоусте (Челябинская область). Решение об участии белорусских спортсменов на данный момент не принято.