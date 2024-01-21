Тарьей Бо: «Еще не знаю, станет ли этот сезон последним для меня. Сейчас я стремлюсь продолжать борьбу с братом»

Тарьей Бо заявил, что еще не принял решение о продолжении карьеры.

Накануне 35-летний биатлонист выиграл смешанную эстафету со сборной Норвегии на этапе Кубка мира в Антхольце. В общем зачете личных гонок Тарьей идет вторым вслед за братом Йоханнесом.

«Я еще не знаю, станет ли этот сезон последним для меня. Хочу сохранить форму к чемпионату мира – на данный момент это единственное, что волнует меня до конца зимы.

Посмотрим, но сейчас я получаю удовольствие от гонок. Чувствую себя достаточно сильным и стремлюсь продолжать борьбу с братом», – сказал 11-кратный чемпион мира Тарьей Бо в эфире L’Equipe.

«Хоть мы и не знаем, станет ли этот сезон последним для Тарьея, я обещаю вам, что если он победит меня на Кубке мира, то сезон будет последним», – пошутил Йоханнес Бо.