Тарьей Бо: «Еще не знаю, станет ли этот сезон последним для меня. Сейчас я стремлюсь продолжать борьбу с братом»

Теги Кубок мира по биатлону Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии Тарьей Бо Йоханнес Бо Биатлон

Тарьей Бо заявил, что еще не принял решение о продолжении карьеры.

Накануне 35-летний биатлонист выиграл смешанную эстафету со сборной Норвегии на этапе Кубка мира в Антхольце. В общем зачете личных гонок Тарьей идет вторым вслед за братом Йоханнесом.

«Я еще не знаю, станет ли этот сезон последним для меня. Хочу сохранить форму к чемпионату мира – на данный момент это единственное, что волнует меня до конца зимы.

Посмотрим, но сейчас я получаю удовольствие от гонок. Чувствую себя достаточно сильным и стремлюсь продолжать борьбу с братом», – сказал 11-кратный чемпион мира Тарьей Бо в эфире L’Equipe.

«Хоть мы и не знаем, станет ли этот сезон последним для Тарьея, я обещаю вам, что если он победит меня на Кубке мира, то сезон будет последним», – пошутил Йоханнес Бо.

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6 комментариев
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тут не токма Тарьей, тут и Яша Фак, и Эдер, и Андрей Расторгуев "дают прикурить" молодежи))
+7
0
+7
Ответ Angry_bear
Эдер разве ещё выступает...? Если вы про Симона
Не далее, как вчера он занял 3 место в сингл-миксте
+2
0
+2
Ответ deuce17
Не далее, как вчера он занял 3 место в сингл-миксте
Однако... 40 ему уже, а ещё выступает успешно! По стопам УЭБа?) Молодец австрийский ветеран!)
+1
0
+1
Ответ Angry_bear
Однако... 40 ему уже, а ещё выступает успешно! По стопам УЭБа?) Молодец австрийский ветеран!)
По стопам отца, Альфред до 42 выступал, если не путаю. Семейное спортивное долголетие
+1
0
+1
Ответ starichok77
тут не токма Тарьей, тут и Яша Фак, и Эдер, и Андрей Расторгуев "дают прикурить" молодежи))
Эдер разве ещё выступает...? Если вы про Симона
0
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