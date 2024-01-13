На финальном этапе Кубка Содружества в Мурманске будет проведен командный спринт

Командный спринт впервые будет проведен на этапе Кубка Содружества в Мурманске.

В гонке будут принимать два участники одного пола.

Правила проведения гонки опубликованы на сайте Союза биатлонистов России.

«Командный спринт начинает спортсмен №1. После завершения стрельбы из положения «лежа» спортсмен №1 передает эстафету спортсмену № 2 в зоне передачи эстафеты, расположенной сразу за штрафным кругом. Спортсмен № 2 выполняет стрельбу из положения «лежа» и после завершения стрельбы передает эстафету спортсмену №1 и т. д.

Передача эстафеты происходит после каждой стрельбы. Каждый участник эстафеты проходит в общей сложности по четыре огневых рубежа (два из положения «лежа» и два из положения «стоя») и соответствующие круги лыжной трассы.

Последовательность стрельбы: сначала спортсмены выполняют четыре стрельбы из положения «лежа», затем четыре стрельбы из положения «стоя». После прохождения последнего огневого рубежа спортсмен №2 пробегает завершающий круг и финиширует.

Трасса, на которой проводится командный спринт, состоит из круга длиной 1,5 км. Длина штрафного круга – 75 м. Использование дополнительных патронов в командном спринте не допускается», – говорится в правилах.

Заключительный этап Кубка Содружества пройдет с 12 по 14 апреля.