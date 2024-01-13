На финальном этапе Кубка Содружества в Мурманске будет проведен командный спринт

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Командный спринт впервые будет проведен на этапе Кубка Содружества в Мурманске.

В гонке будут принимать два участники одного пола. 

Правила проведения гонки опубликованы на сайте Союза биатлонистов России. 

«Командный спринт начинает спортсмен №1. После завершения стрельбы из положения «лежа» спортсмен №1 передает эстафету спортсмену № 2 в зоне передачи эстафеты, расположенной сразу за штрафным кругом. Спортсмен № 2 выполняет стрельбу из положения «лежа» и после завершения стрельбы передает эстафету спортсмену №1 и т. д.

Передача эстафеты происходит после каждой стрельбы. Каждый участник эстафеты проходит в общей сложности по четыре огневых рубежа (два из положения «лежа» и два из положения «стоя») и соответствующие круги лыжной трассы.

Последовательность стрельбы: сначала спортсмены выполняют четыре стрельбы из положения «лежа», затем четыре стрельбы из положения «стоя». После прохождения последнего огневого рубежа спортсмен №2 пробегает завершающий круг и финиширует.

Трасса, на которой проводится командный спринт, состоит из круга длиной 1,5 км. Длина штрафного круга – 75 м. Использование дополнительных патронов в командном спринте не допускается», – говорится в правилах. 

Заключительный этап Кубка Содружества пройдет с 12 по 14 апреля. 

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3 комментария
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Классная идея, но не много ли на каждого по 4(!) стрельбы. Итого 8 на команду. И как пары будут формировать? По регионам, по рейтингу или по желанию спортсменов.
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Это будет намного зрелищнее и интригующе, чем командные гонки, в которых победители были заранее прогнозируемы.
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Ответ Афанасия
Классная идея, но не много ли на каждого по 4(!) стрельбы. Итого 8 на команду. И как пары будут формировать? По регионам, по рейтингу или по желанию спортсменов.
Ну уж по два более менее равноценных участника наберётся в шести, семи регионах у девушек, у парней ещё больше. И чем больше стрельбы, тем больше интриги.
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