Антон Смольский: «Белорусов не допускают до Спартакиады. Может быть, свои внутренние старты проведем»

Антон Смольский высказался о недопуске белорусских биатлонистов до Спартакиады.

Соревнования по биатлону в рамках Спартакиады пройдут в феврале в Златоусте (Россия).

– Белорусы не едут в Златоуст?

– Да, белорусов не допускают. Будем тренироваться, что нам еще делать? Может быть, свои внутренние старты проведем.

– Это большая потеря в плане соревнований?

– Не назвал бы потерей, но дело в том, что самые главные старты всегда проводились в феврале, и наша подготовка строилась именно к этому. Здесь же мы сделали уклон на январь, посмотрим, что из этого выйдет. Каждый год мы готовились к февралю, а в этот раз будет эксперимент.

– Вы можете как‑то повлиять на ситуацию, может быть, поговорив с Министерством спорта?

– Думаю, что спортсмены вряд ли могут повлиять на это. Конечно, спортсмены могут высказаться, пожаловаться. Думаю, этим вопросом занимались и будут заниматься. Если я в этом мало понимаю, то зачем мне туда лезть. Есть старты – я стартую. Будет здорово, если будет возможность попасть на Спартакиаду, – сказал белорусский биатлонист Смольский.