«Был жесткий треск, думала, что у меня сломалось ложе. На рубеже понимаю, что обоймы, диоптр и рукоятка – все в снегу». Наталия Шевченко о падении в индивидуальной гонке

Теги сборная России жен Кубок России Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Наталия Шевченко рассказала о падении в гонке на этапе Кубка России по биатлону.

Сегодня спортсменка заняла пятое место в индивидуальной гонке в Ижевске, допустив два промаха. Победила Анастасия Гореева.

– На вторую стрельбу ты пришла с винтовкой, которая была набита снегом. Ты упала?

– Да, я упала, к сожалению, в том же месте, как и в прошлом году. Когда полностью уходишь в ту сторону трассы, там есть разворот и спуск. На развороте слева сугроб снега. Получается, при развороте на спуск я зацепилась носком лыжи о снег. Меня развернуло, и я упала на спину.

Был такой жесткий треск, я думала, что у меня сломалось ложе. Первым делом я сразу начала трогать винтовку. Вроде бы все оказалось целым. Палки тоже не сломала. Поехала дальше, а на рубеже понимаю, что все обоймы, диоптр и рукоятка – все в снегу.

Стоя я еще нормально стрельнула. Приехав на лежку, кладу щеку, а у меня нижняя часть просто вся черная. Слава богу, была видно мушку, поэтому я ориентировалась на нее, – рассказала Шевченко

6 комментариев
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При таком падении - и всё же так отстреляться!
Очень талантливая Наталья, и с нервами всё в порядке: сдула, вытряхнула снег и давай палить 👍
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На том же месте в тот же час.....а могла победить
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Ну, тоже биатлонный опыт. Хотя как-то многовато экстрима у Натальи, надо себя беречь для будущих свершений)
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Молодец! Борется в каждой гонке!
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надо было там соломки постелить...
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однако отстрелялась хорошо!
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