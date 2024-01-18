Елизавета Каплина: «На последнем круге было так круто бежать, что я финишировала и подумала: «Еще бы!» Надеюсь, добегу и до золота»

Елизавета Каплина высказалась о бронзе на этапе Кубка России по биатлону.

Сегодня Каплина заняла третье место в индивидуальной гонке в Ижевске, допустив три промаха. Победила Анастасия Гореева, второй стала Анастасия Шевченко.

– Ваши ощущения?

– Мне сегодня вообще было очень хорошо бежать. Немного не справилась со стрельбой. Но в конце гонки собралась, и все получилось. На последнем круге было так круто бежать, что я финишировала и подумала: «Еще бы!»

С каждым кругом становилось все легче и легче.

– Что помогло?

– Был какой‑то общий настрой на гонку. Хотелось пробежать хорошо и стрелять тоже, чтобы подбодрить себя на следующие гонки. Это одна из самых тяжелых гонок в биатлоне. Она – показатель того, как ты готов. Чуть‑чуть не получилось со стрельбой.

Я следила за Сливко. Хотела медаль. Надеюсь, добегу и до золота, – сказала Каплина.