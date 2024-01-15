Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце
С 18 по 21 января в итальянском Антхольце пройдет шестой этап Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2023/24
6-й этап
Антхольц, Италия
Расписание трансляций
18 января, четверг
Короткая индивидуальная гонка, мужчины
16:20
19 января, пятница
Короткая индивидуальная гонка, женщины
15:40
20 января, суббота
Сингл-микст
14:55
Смешанная эстафета
16:45
21 января, воскресенье
Масс-старт, мужчины
14:30
Масс-старт, женщины
16:45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начало гонок – московское, прямые трансляции – на Eurovision Sports и Okko.