Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце

Теги телевидение Кубок мира по биатлону Антхольц расписание турниров Биатлон

С 18 по 21 января в итальянском Антхольце пройдет шестой этап Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2023/24

6-й этап

Антхольц, Италия

Расписание трансляций

18 января, четверг

Короткая индивидуальная гонка, мужчины

16:20

19 января, пятница

Короткая индивидуальная гонка, женщины

15:40

20 января, суббота

Сингл-микст

14:55

Смешанная эстафета

16:45

21 января, воскресенье

Масс-старт, мужчины

14:30

Масс-старт, женщины

16:45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начало гонок – московское, прямые трансляции – на Eurovision Sports и Okko.

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2023/24

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