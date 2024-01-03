«Общаясь с нашими спортсменами, ты понимаешь: это мощнейшие и самодостаточные международные старты». Губерниев о Кубке Содружества в Раубичах

Дмитрий Губерниев высказался о самодостаточности Кубка Содружества по биатлону.

С 5 по 7 января в белорусских Раубичах пройдет третий этап соревнований.

«С каким же нетерпением мы ждем возобновление биатлона. Когда мы говорим про отстранение российских спортсменов и горюем, что сильнейшие наши биатлонисты не могут выступать на Кубках мира, то поверьте, если общаться и сравнивать, атмосфера в Раубичах самая что ни на есть кубковая. Это будут удивительные старты и переполненные трибуны.

Общаясь с нашими спортсменами, ты понимаешь, что это мощнейшие и самодостаточные международные старты. Здорово, что мы все вместе начали этот биатлонный сезон лучше, чем предыдущий с точки зрения рейтингов, которые зашкаливают на нашем канале. Каждый старт чрезвычайно важен», – сказал комментатор «Матч ТВ» Губерниев.