«Общаясь с нашими спортсменами, ты понимаешь: это мощнейшие и самодостаточные международные старты». Губерниев о Кубке Содружества в Раубичах

Теги телевидение Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен Дмитрий Губерниев Кубок Содружества Биатлон

Дмитрий Губерниев высказался о самодостаточности Кубка Содружества по биатлону.

С 5 по 7 января в белорусских Раубичах пройдет третий этап соревнований.

«С каким же нетерпением мы ждем возобновление биатлона. Когда мы говорим про отстранение российских спортсменов и горюем, что сильнейшие наши биатлонисты не могут выступать на Кубках мира, то поверьте, если общаться и сравнивать, атмосфера в Раубичах самая что ни на есть кубковая. Это будут удивительные старты и переполненные трибуны.

Общаясь с нашими спортсменами, ты понимаешь, что это мощнейшие и самодостаточные международные старты. Здорово, что мы все вместе начали этот биатлонный сезон лучше, чем предыдущий с точки зрения рейтингов, которые зашкаливают на нашем канале. Каждый старт чрезвычайно важен», – сказал комментатор «Матч ТВ» Губерниев.

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7 комментариев
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Дуберниев.
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Все еще не может протрезветь после НГ.
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блин, у них сегодня аншлаг?🤣🤡
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Зачем им прогнивший, весь в крысах и тараканах Париж? В Раубичах так тепло и уютно, по-домашнему👍(С)
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Рейтинг без звука "Голоса биатлона".
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Вот, что делает с человеком морозы ?! Буквально , осенью он был категорически против таких стартов . Он рвался на ОИ и КМ .. А, тут , вдруг - дифирамбы запел!
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Даже не знал, что будет кубок Содружества. Чувствуется самодостаточность такого старта.
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