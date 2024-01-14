Дмитрий Васильев: «Рано или поздно нас допустят. Западные соревнования в лыжных гонках и биатлоне с допинговыми норвежцами становятся неинтересными»

Дмитрий Васильев высказался о возможном возвращении россиян на международные старты.

«Рано или поздно нас допустят, причем Россию именно попросят вернуться обратно. Западные соревнования в лыжных гонках и биатлоне с допинговыми норвежцами становятся неинтересными. Единственная страна, которая может привнести интригу, — Россия.

Наши спортсмены всегда были раздражителями для выплескивания желчи и ненависти, им стало тяжелее жить без нас, не на кого мерзость изливать.

, другие наши спортсмены понимают, что это время скоро закончится. Думаю, максимум год — и все вернется обратно. Надо готовиться к возвращению и выставлять условия возвращения, потому что мы вернемся победителями.

Здесь же надо сказать, что наше государство обеспечивает хорошую мотивацию спортсменам, гарантируя призовые, выплаты и устраивая различные турниры даже в условиях отстранения, — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.