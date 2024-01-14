Дмитрий Васильев: «Рано или поздно нас допустят. Западные соревнования в лыжных гонках и биатлоне с допинговыми норвежцами становятся неинтересными»

Теги сборная России сборная России жен лыжные гонки Дмитрий Васильев Матч ТВ Александр Большунов Биатлон

Дмитрий Васильев высказался о возможном возвращении россиян на международные старты.

«Рано или поздно нас допустят, причем Россию именно попросят вернуться обратно. Западные соревнования в лыжных гонках и биатлоне с допинговыми норвежцами становятся неинтересными. Единственная страна, которая может привнести интригу, — Россия.

Наши спортсмены всегда были раздражителями для выплескивания желчи и ненависти, им стало тяжелее жить без нас, не на кого мерзость изливать.

Большунов, другие наши спортсмены понимают, что это время скоро закончится. Думаю, максимум год — и все вернется обратно. Надо готовиться к возвращению и выставлять условия возвращения, потому что мы вернемся победителями.

Здесь же надо сказать, что наше государство обеспечивает хорошую мотивацию спортсменам, гарантируя призовые, выплаты и устраивая различные турниры даже в условиях отстранения, — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону. 

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5 комментариев
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Такое ощущение, что он сам себя убеждает и потом в это верит.
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Хоть бы не смешил, Россия первое место по допингу, и на КМ по биатлону россиян и не ждёт никто, там хватает драйва без скандальной сборной где допинг был надеюсь в прошлом, как обычное дело ....
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девушкам нашим там пока точно делать нечего. все очень медленные для км
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К "допинговым норвежцам" нужны допинговые россияне, тогда будет интересно?
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Неинтересными становятся соревнования в условных лыжах, где Большунов просто дрючит всех остальных, имея при этом травму, а ещё он наверняка работает не больше, чем на 80% от собственного максимума. Норвежцы хотя бы не в единственном числе представлены на соревнованиях, претендентов несколько.
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