Дмитрий Васильев: «В петербургской федерации биатлона нет желающих принять нейтральный статус. Даже речи нет об этом»

Дмитрий Васильев высказался о нейтральном статусе российских спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) решил допустить россиян до летних Игр-2024 в Париже. Следующие зимние пройдут в 2026 году в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«У нас, в петербургской федерации, желающих принять нейтральный статус нет. Никаких разговоров об этом не ведется.

Я не могу утверждать на счет других регионов, а у нас даже речи нет об этом», – заявил президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга и двукратный олимпийский чемпион Васильев.

«Будет позор, если мы поедем на Олимпиаду». Как Россия отреагировала на условия МОК