Дмитрий Васильев: «В петербургской федерации биатлона нет желающих принять нейтральный статус. Даже речи нет об этом»

Теги сборная России сборная России жен Дмитрий Васильев Федерация биатлона Санкт-Петербурга Биатлон

Дмитрий Васильев высказался о нейтральном статусе российских спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) решил допустить россиян до летних Игр-2024 в Париже. Следующие зимние пройдут в 2026 году в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«У нас, в петербургской федерации, желающих принять нейтральный статус нет. Никаких разговоров об этом не ведется.

Я не могу утверждать на счет других регионов, а у нас даже речи нет об этом», – заявил президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга и двукратный олимпийский чемпион Васильев.

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3 комментария
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В питерской федерации биатлона есть потенциальные кандидаты на ОИ? И до зимних Игр ещё больше двух лет.
А про летние ОИ-24 не Васильеву решать...
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Вяльбе тоже говорила, что никто не поедет. Действительность оказалась иной.
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Боже, какая примитивная манипуляция. Манипуляция из арсенала воспитательницы детского сада. Почему бы федерациям прямо не сказать, что они не будут поддерживать поездку их спортсменов на ОИ?
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