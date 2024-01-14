Шашилов о конкуренции с группой Истомина: «Я ни с кем не конкурирую. Мне нравится сам процесс соревнования»

Михаил Шашилов оценил итоги масс-старта на чемпионате России в Чайковском.

Победу одержала .

– Вы всеми довольны?

– Конечно. Настя ( ) увидела медаль и стрельнула пятый... Блин обидно, но что делать – это жизнь.

– Как найти слова в этой ситуации?

– Ой, там очень сложно. Там надо пережить, передохнуть, надо было нажимать.

– Тамара – машина?

– Она человек, почему машина? Она просто человек.

– Она постоянно побеждает, ей будто нет равных.

– В прошлом году (Виктория) Сливко постоянно побеждала. Это здорово. Я очень переживал, что (Анна) Сола не вышла на старт, очень. Мы знаем ее уровень, пусть побеждает, мы с ней, – сказал .

– Ваши спортсменки всегда попадают в топ‑6 в большом количестве. В чем секрет?

– Они пашут и пашут, в чем тут секрет?

– Вы конкурируете с группой ?

– Нет. Я ни с кем не конкурирую. Мне нравится сам процесс соревнования. Думаю, спортсменам тоже это нравится. За каждым спортсменом стоит регион, стоит губернатор, дети в регионе. При чем тут группы? Я не могу понять.

– Раздражитель же какой‑то должен быть.

– Раздражитель – пьедестал. Хочешь – поднимайся, он для всех открыт, – добавил тренер.