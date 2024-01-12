Носкова о командной гонке: «Здесь хорошо проявляется взаимопонимание и поддержка. Я все круги бежала последней, чтобы помочь девчонкам и где-то подтолкнуть за палку»

Теги сборная России жен чемпионат России Екатерина Носкова (Мошкова) Биатлон

Екатерина Носкова назвала особенности командной гонки в биатлоне.

Сегодня Носкова взяла серебро на чемпионате России, выступив за сборную ХМАО-Югры.

«Командная гонка – очень интересная дисциплина, я не раз ее бегала. Последний раз – года три назад. Здесь хорошо проявляется командная работа, взаимопонимание и поддержка. Вчера тренеры дали нам наставления перед гонкой, чтобы мы выполняли их указания. Получилось неплохо. Когда кто-то из девчонок отставал, мы их подталкивали со спуска.

Мне эта гонка очень понравилась. Тренеры решали, кто на каком рубеже будет стрелять и кто будет вести всех на каком круге. Они хорошо знают нас, знают, как мы бегаем и где можем лучше себя проявить. Я все круги бежала последней, чтобы помочь девчонкам и где-то подтолкнуть за палку», – рассказала Носкова.

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