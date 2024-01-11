Светлана Миронова: «В целом чувствую себя неплохо. А дальше уже будет видно по соревнованиям»

Светлана Миронова рассказала о своем самочувствии.

В последние два сезона биатлонистка почти не выступала на турнирах из-за проблем со здоровьем.

Накануне Миронова провела тренировку в Чайковском, где пройдут гонки чемпионата России.

«В целом чувствую себя неплохо. А дальше уже будет видно по соревнованиям, потому что оценивать состояние по тренировкам сложно, так как мы тренируемся для того, чтобы выступать на соревнованиях.

Поэтому дальше видно будет», – сказала серебряный призер Олимпиады-2022 в эстафете.