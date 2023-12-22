Серебряный призер Олимпиады-2022 в биатлоне Светлана Миронова тренируется с группой Михаила Шашилова в Сочи.

Об этом сообщил сам Шашилов. Ранее Миронова занималась в группе Артема Истомина за средств Федерации биатлона Свердловской области. Миронова не прошла в сборную по спортивным результатам, так как в прошлом сезоне почти не выступала из‑за проблем со здоровьем.

– Светлана тренируется вместе с вашей группой в Сочи?

– Тренируется.

– За счет региона с вами?

– В сборную она, конечно, не попадает, поэтому за счет региона. Все хорошо: жизнь продолжается, жизнь – хорошая штука. Все вместе собрались с канун Нового года, что может быть еще лучше? «Что еще надо человеку, чтобы встретить старость?», – как говорил Верещагин (цитата из фильма «Белое солнце пустыни» – Sports.ru).

– В какой она форме?

– Поживем – увидим. Форму она покажет на соревнованиях. Увидим на старте, поэтому как‑то так.

– Почему она с вами, а не с Истоминым?

– А почему нет? Она же была до этого 10 лет со мной. А тут вдруг не должна? Всякое бывает в жизни.

– Дальше будет с вами работать?

– Разберемся, уже большие выросли, – сказал тренер сборной России Шашилов.