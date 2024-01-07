Истомин о том, что Миронова тренируется с Шашиловым: «Может быть, она решила начать сначала. Главное, чтобы она восстановилась»

Теги сборная России жен Светлана Миронова Михаил Шашилов Артем Истомин Биатлон

Артем Истомин сообщил, что Светлана Миронова не будет с ним тренировться.

Сейчас Миронова готовится вместе с группой Михаила Шашилова.

— Как это произошло?

— Не знаю, как это произошло внутренне, но Света решила попробовать вернуться. Дай бог, чтобы все получилось. Мы будем этому только рады.

— Почему не с вами?

— Там ее личный тренер. Может быть, решила начать сначала.

— Если дальше будет работать, то уже не с вами?

— Да.

— Какое у тебя к этому отношение?

— Хорошее. Главное, чтобы она восстановилась. Если справится, то все будет хорошо, — сказал Истомин.

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6 комментариев
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Миронова наконец-то послала недоучку Истомина
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одумалась, только наверное уже поздно. Физрук Истомин пусть идёт в школу
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Света решила вернуться в семью)- Если все будет хорошо с самочувствием,конечно есть шанс набрать былую форму.Но это непросто,..
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Если Шашилов возродит Миронову, то это будет событие века в нашем биатлоне. Верится с трудом, хотя и очень хочется.
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веселее будет...от губера...
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