Кубок IBU. Ботн, Гигонна, Фрей, Сорум, Ритмюллер, Эвербю, Цобель пробегут спринт
10 января на этапе Кубка IBU в Риднау пройдет мужской спринт.
Кубок IBU по биатлону-2023/24
5-й этап
Риднау-валь-Риданна, Италия
Мужчины
Спринт
Начало – 16:30 по московскому времени.
Старт-лист
4. Даниэле Каппеллари (Италия)
7. Симон Кайзер (Италия)
10. Матс Эвербю (Норвегия)
14. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)
18. Лукас Фрацшер (Германия)
21. Малте Стефанссон (Швеция)
22. Оскар Брандт (Швеция)
27. Давид Цобель (Германия)
30. Мартин Невланн (Норвегия)
39. Исак Фрей (Норвегия)
41. Вебьорн Сорум (Норвегия)
50. Мартин Улдал (Норвегия)
52. Данило Ритмюллер (Германия)
53. Антонин Гигонна (Франция)