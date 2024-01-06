Кубок IBU. Сорум, Ритмюллер, Эвербю, Эмильен Клод, Цобель, Фрацшер, Невланн пробегут спринт
6 января на этапе Кубка IBU в Валь-Мартелло пройдет мужской спринт.
4-й этап
Валь-Мартелло, Италия
Мужчины
Спринт
Начало – 13.00 по московскому времени.
Старт-лист
6. Микулаш Карлик (Чехия)
13. Поль Фонтейн (Франция)
17. Вебьорн Сорум (Норвегия)
21. Данило Ритмюллер (Германия)
23. Матс Эвербю (Норвегия)
26. Оскар Ломбардо (Франция)
35. Адам Вацлавик (Чехия)
36. Лукас Фрацшер (Германия)
40. Малте Стефанссон (Швеция)
41. Мартин Невланн (Норвегия)
42. Эмильен Клод (Франция)
46. Давид Цобель (Германия)
49. Богдан Цымбал (Украина)
49. Тео Гиро-Пуайо (Франция)
56. Оскар Брандт (Швеция)
75. Ветле Паульсен (Норвегия)
80. Мартин Улдал (Норвегия)
86. Исак Фрей (Норвегия)
94. Дариус Лодль (Германия)