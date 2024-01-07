Кубок IBU. Гонка преследования. Фрей стартует первым, Эвербю – 2-м, Ритмюллер – 3-м, Ломбардо – 4-м, Сорум – 5-м
7 января на этапе Кубка IBU в Валь-Мартелло пройдет мужская гонка преследования.
Кубок IBU по биатлону-2023/24
4-й этап
Валь-Мартелло, Италия
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 13:00 по московскому времени.
Старт-лист
1. Исак Фрей (Норвегия)
2. Матс Эвербю (Норвегия) – 0:03
3. Данило Ритмюллер (Германия) – 0:05
4. Оскар Ломбардо (Франция) – 0:26
5. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 0:34
6. Фабиан Мюллауэр (Австрия) – 0:42
7. Давид Цобель (Германия) – 0:57
8. Мартин Невланн (Норвегия) – 1:05
9. Симон Кайзер (Германия) – 1:15
10. Корнел Пукьяну (Румыния) – 1:30...
14. Ветле Паульсен (Норвегия) – 1:35...
19. Лукас Фрацшер (Германия) – 1:54...
24. Эмильен Клод (Франция) – 2:01