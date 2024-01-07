Кубок IBU. Гонка преследования. Фрей стартует первым, Эвербю – 2-м, Ритмюллер – 3-м, Ломбардо – 4-м, Сорум – 5-м

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7 января на этапе Кубка IBU в Валь-Мартелло пройдет мужская гонка преследования.

Кубок IBU по биатлону-2023/24

4-й этап

Валь-Мартелло, Италия

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 13:00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Исак Фрей (Норвегия)

2. Матс Эвербю (Норвегия) – 0:03

3. Данило Ритмюллер (Германия) – 0:05

4. Оскар Ломбардо (Франция) – 0:26

5. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 0:34

6. Фабиан Мюллауэр (Австрия) – 0:42

7. Давид Цобель (Германия) – 0:57

8. Мартин Невланн (Норвегия) – 1:05

9. Симон Кайзер (Германия) – 1:15

10. Корнел Пукьяну (Румыния) – 1:30...

14. Ветле Паульсен (Норвегия) – 1:35...

19. Лукас Фрацшер (Германия) – 1:54...

24. Эмильен Клод (Франция) – 2:01

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