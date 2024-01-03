Кубок IBU. Невланн, Эмильен Клод, Эвербю, Ломбардо, Ритмюллер и Фрацшер пробегут короткую индивидуальную гонку

Теги сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты Кубок IBU сборная Италии сборная Украины индивидуальная гонка Давид Цобель Богдан Цымбал Эмильен Клод Даниэле Каппеллари Данило Ритмюллер Лукас Фрацшер Вебьорн Сорум Оскар Ломбардо Мартин Невланн Дамьен Леве Мартин Улдал Матс Эвербю Симон Кайзер Ветле Паульсен Исак Фрей Биатлон

4 января на этапе Кубка IBU мужчины пробегут короткую индивидуальную гонку.

Кубок IBU по биатлону-2023/24

4-й этап

Валь-Мартелло, Италия

Мужчины

Короткая индивидуальная гонка

Начало – 12:30 по московскому времени.

Старт-лист

5. Данило Ритмюллер (Германия)

8. Давид Цобель (Германия)

9. Симон Кайзер (Германия)

16. Эмильен Клод (Франция)

18. Дамьен Леве (Франция)

26. Оскар Ломбардо (Франция)

28. Лукас Фрацшер (Германия)

32. Даниэле Каппеллари (Италия)

33. Вебьорн Сорум (Норвегия)

37. Богдан Цымбал (Украина)

45. Матс Эвербю (Норвегия)

48. Мартин Невланн (Норвегия)

66. Ветле Паульсен (Норвегия)

68. Мартин Улдал (Норвегия)

80. Исак Фрей (Норвегия)

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