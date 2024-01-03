Кубок IBU. Невланн, Эмильен Клод, Эвербю, Ломбардо, Ритмюллер и Фрацшер пробегут короткую индивидуальную гонку
4 января на этапе Кубка IBU мужчины пробегут короткую индивидуальную гонку.
4-й этап
Валь-Мартелло, Италия
Мужчины
Короткая индивидуальная гонка
Начало – 12:30 по московскому времени.
Старт-лист
5. Данило Ритмюллер (Германия)
8. Давид Цобель (Германия)
9. Симон Кайзер (Германия)
16. Эмильен Клод (Франция)
18. Дамьен Леве (Франция)
26. Оскар Ломбардо (Франция)
28. Лукас Фрацшер (Германия)
32. Даниэле Каппеллари (Италия)
33. Вебьорн Сорум (Норвегия)
37. Богдан Цымбал (Украина)
45. Матс Эвербю (Норвегия)
48. Мартин Невланн (Норвегия)
66. Ветле Паульсен (Норвегия)
68. Мартин Улдал (Норвегия)
80. Исак Фрей (Норвегия)