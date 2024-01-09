Глава Ассоциации лыжных видов спорта Германии: «Отменять соревнования в Оберхофе нельзя, это классика биатлонного календаря»

Теги Кубок мира по биатлону IBU Ассоциация лыжных видов Германии Франц Штайнле Оберхоф Биатлон

Глава Ассоциации лыжных видов спорта Германии ответил на критику этапа в Оберхофе.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) перенес мужской спринт на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе с 4 на 5 января из-за теплой погоды, дождя и сильного ветра.

«Первая неделя января всегда трудная. После этого, безусловно, станет лучше. Расписание начала года вызывает вопросы. С одной стороны, это связано с климатическими условиями, с другой – с проблемами с размещением в отелях.

Но отменять соревнования в Оберхофе нельзя, это классика биатлонного календаря. Нужно выяснить, какие изменения мы можем внести.

Поменять местами этапы Кубка мира сложно, потому что никто не хочет проводить соревнования у себя в первую неделю января. Мы будем обсуждать этот вопрос», – сказал Франц Штайнле.

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6 комментариев
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если погода позволяет, почему не хотеть провести этап в первую неделю января?
каникулы, много туристов
+2
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+2
Ответ Николай Козлов
"На это я пойтить не могу! Мне надо посоветоваться с шефом!" (c)
С Михал Иванычем?
+1
0
+1
Ответ Торт Спартак
С Михал Иванычем?
С Михал Иванычем!
+1
0
+1
"На это я пойтить не могу! Мне надо посоветоваться с шефом!" (c)
0
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Раубичи тоже классика. Но россияне летний и зимний этапы в Раубичах поотменяли, боясь беларуских хет-триков и просто феерий беларусов.
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Кому Оберхоф не нравится -могут его пропустить . Все легко и просто .
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