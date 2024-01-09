Глава Ассоциации лыжных видов спорта Германии: «Отменять соревнования в Оберхофе нельзя, это классика биатлонного календаря»

Глава Ассоциации лыжных видов спорта Германии ответил на критику этапа в Оберхофе.

Ранее Международный союз биатлонистов ( ) перенес мужской спринт на этапе Кубка мира в немецком с 4 на 5 января из-за теплой погоды, дождя и сильного ветра.

«Первая неделя января всегда трудная. После этого, безусловно, станет лучше. Расписание начала года вызывает вопросы. С одной стороны, это связано с климатическими условиями, с другой – с проблемами с размещением в отелях.

Но отменять соревнования в Оберхофе нельзя, это классика биатлонного календаря. Нужно выяснить, какие изменения мы можем внести.

Поменять местами этапы Кубка мира сложно, потому что никто не хочет проводить соревнования у себя в первую неделю января. Мы будем обсуждать этот вопрос», – сказал Франц Штайнле.

«Снег наполовину состоит из опилок, земли и камней». Этап в биатлоне, который бесит всех