Мартен Фуркад об этапе в Оберхофе: «Сколько лет разбрасывания искусственного снега на мокрую землю нужно IBU, чтобы следовать своим экологическим обязательствам?»

Мартен Фуркад выступил с критикой в адрес Международного союза биатлонистов.

перенес мужской спринт на этапе Кубка мира в немецком с 4 на 5 января из-за теплой погоды, дождя и сильного ветра.

«Сколько лет разбрасывания искусственного снега (который производится в гигантских холодильниках) на мокрую землю нужно IBU, чтобы следовать своим экологическим обязательствам?

Возможно, пришло время выбрать место, соответствующее нашей эпохе», – написал пятикратный олимпийский чемпион в соцсети Х.