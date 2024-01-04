Мартен Фуркад об этапе в Оберхофе: «Сколько лет разбрасывания искусственного снега на мокрую землю нужно IBU, чтобы следовать своим экологическим обязательствам?»
Мартен Фуркад выступил с критикой в адрес Международного союза биатлонистов.
IBU перенес мужской спринт на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе с 4 на 5 января из-за теплой погоды, дождя и сильного ветра.
«Сколько лет разбрасывания искусственного снега (который производится в гигантских холодильниках) на мокрую землю нужно IBU, чтобы следовать своим экологическим обязательствам?
Возможно, пришло время выбрать место, соответствующее нашей эпохе», – написал пятикратный олимпийский чемпион в соцсети Х.