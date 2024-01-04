Мартен Фуркад об этапе в Оберхофе: «Сколько лет разбрасывания искусственного снега на мокрую землю нужно IBU, чтобы следовать своим экологическим обязательствам?»

Теги Кубок мира по биатлону IBU Мартен Фуркад Оберхоф Экология Биатлон

Мартен Фуркад выступил с критикой в адрес Международного союза биатлонистов.

IBU перенес мужской спринт на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе с 4 на 5 января из-за теплой погоды, дождя и сильного ветра.

«Сколько лет разбрасывания искусственного снега (который производится в гигантских холодильниках) на мокрую землю нужно IBU, чтобы следовать своим экологическим обязательствам?

Возможно, пришло время выбрать место, соответствующее нашей эпохе», – написал пятикратный олимпийский чемпион в соцсети Х.

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