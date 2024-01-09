Наталия Шевченко о прогрессе в текущем сезоне: «Улучшились качества стрельбы и ее скорость. Почувствовала: способна стабильно заезжать в топ-6»

Биатлонистка Наталия Шевченко рассказала, в чем прибавила в нынешнем сезоне.

– Первый сезон в биатлоне вы феерично завершили тремя золотыми медалями на чемпионате России. Было ощущение, что вот он, тот самый момент, о котором можно сказать: «Жизнь удалась»?

– В прошлом сезоне прекрасной получилась только концовка. Единственный старт. Удалось хорошо подготовиться в стрелковом плане. Функционально и технически в принципе неплохо выглядела, но в Ханты-Мансийске все сложилось именно с точки зрения работы на рубежах.

После трех побед, конечно, стала чувствовать себя более уверенно. Хотя настолько мощного прорыва в первый же год выступлений мы не ожидали.

– Но наверняка надеялись, что и новый сезон начнется соответственно?

– Он и стартовал неплохо. Не считаю, что у меня что-то сильно не получается. Скорее наоборот. Улучшились качества стрельбы и ее скорость. Стала меньше времени тратить на рубежах, почувствовала: способна стабильно заезжать в топ-6. Случались отдельные не слишком удачные гонки, по ходу которых допускала осечки. Но их наберется штуки три, не больше.

– Иначе говоря, пришло ощущение, что результат – следствие труда, а не каких-то удачно сложившихся обстоятельств?

– Да. Теперь я уже не просто бывшая лыжница, которой повезло, как, возможно, кто-то считал год назад, а полноценный биатлонист. Просто пока не так много опыта.

– В чем ощущается его недостаток больше всего?

– На рубежах, особенно когда сталкиваешься с тяжелыми погодными условиями. Если ветра нет или он совсем слабый, мне не составляет проблем сориентироваться. А вот когда задувает серьезно, сложнее держать в голове сразу несколько задач: думать, куда улетят пули, какую в связи с этим делать поправку и так далее, – сказала .