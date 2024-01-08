Александр Корнев: «С Бажиным у нас все отлично, все осталось в гонке. Хочу сказать всем спасибо за поддержку и извиниться»

Александр Корнев заявил, что у него нет претензий к Кириллу Бажину.

Во время масс-старта на этапе Кубка Содружества Корнев упал перед первой стрельбой и повредил винтовку. Он финишировал 22-м с пятью промахами.

После гонки биатлонист заявил, что упал из-за поведения Бажина: «Бажин не знает ни о какой культуре на лыжне. Он специально толкнул лыжей мне в лыжу, я упал и сломал затыльник».

«И такое бывает, но хочу сказать всем спасибо за поддержку, извиниться и сказать, что с у нас все отлично и все осталось в гонке. Спасибо всем!» – написал Корнев в телеграм-канале.