Александр Корнев: «С Бажиным у нас все отлично, все осталось в гонке. Хочу сказать всем спасибо за поддержку и извиниться»

Теги сборная России Кирилл Бажин Александр Корнев Кубок Содружества Биатлон

Александр Корнев заявил, что у него нет претензий к Кириллу Бажину.

Во время масс-старта на этапе Кубка Содружества Корнев упал перед первой стрельбой и повредил винтовку. Он финишировал 22-м с пятью промахами.

После гонки биатлонист заявил, что упал из-за поведения Бажина: «Бажин не знает ни о какой культуре на лыжне. Он специально толкнул лыжей мне в лыжу, я упал и сломал затыльник». 

«И такое бывает, но хочу сказать всем спасибо за поддержку, извиниться и сказать, что с Кириллом Бажиным у нас все отлично и все осталось в гонке. Спасибо всем!» – написал Корнев в телеграм-канале. 

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
не надо лыжи куда не надо раздвигать...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий