Виктор Майгуров: «Позитивно отношусь к тому, что у Беларуси четыре победы на домашнем этапе. Дома выступать всегда сложнее»

Теги сборная России сборная России жен Виктор Майгуров Кубок Содружества Биатлон

Виктор Майгуров поделился впечатлениями от этапа Кубка Содружества в Раубичах.

«Позитивно отношусь к тому, что у Беларуси четыре победы на домашнем этапе. Дома выступать всегда сложнее.

Победы белорусских спортсменов — это хороший результат работы и подарок как для организаторов, так и для болельщиков, которые пришли, не побоялись мороза. И кстати, я бы хотел сказать отдельное спасибо тем болельщикам, которые приехали из России с детьми, с семьями.

Те, кто ездили раньше на Кубок мира, сейчас ездят на Кубок Содружества. Здорово, что традиции сохраняются.

Атмосфера на Кубке Содружества в Раубичах заставляет нас вспомнить о том, что было раньше на Кубке мира. И если раньше наши болельщики знали преимущественно тех российских спортсменов, которые выступают на Кубке мира, то сейчас они знают гораздо большее количество биатлонистов, выступающих у нас в стране.

А ведь и лидеры каждый раз новые, постоянная интрига до последнего рубежа, до последнего выстрела. Это, конечно, здорово» — сказал Майгуров. 

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2 комментария
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дома выступать сложнее...всё знакомо до боли, до ужаса...
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Мы тоже позитивно. Но Антон вам и в ваших Сочи хэт-трик сделал и на многих других российских этапах показал класс.
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