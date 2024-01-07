Виктор Майгуров: «Позитивно отношусь к тому, что у Беларуси четыре победы на домашнем этапе. Дома выступать всегда сложнее»

Виктор Майгуров поделился впечатлениями от этапа Кубка Содружества в Раубичах.

«Позитивно отношусь к тому, что у Беларуси четыре победы на домашнем этапе. Дома выступать всегда сложнее.

Победы белорусских спортсменов — это хороший результат работы и подарок как для организаторов, так и для болельщиков, которые пришли, не побоялись мороза. И кстати, я бы хотел сказать отдельное спасибо тем болельщикам, которые приехали из России с детьми, с семьями.

Те, кто ездили раньше на Кубок мира, сейчас ездят на . Здорово, что традиции сохраняются.

Атмосфера на Кубке Содружества в Раубичах заставляет нас вспомнить о том, что было раньше на Кубке мира. И если раньше наши болельщики знали преимущественно тех российских спортсменов, которые выступают на Кубке мира, то сейчас они знают гораздо большее количество биатлонистов, выступающих у нас в стране.

А ведь и лидеры каждый раз новые, постоянная интрига до последнего рубежа, до последнего выстрела. Это, конечно, здорово» — сказал Майгуров.