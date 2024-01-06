Наталия Шевченко: «Очень хотелось победить именно на Кубке Содружества, потому что Кубок России не так престижен»

Наталия Шевченко назвала Кубок Содружества по биатлону престижнее Кубка России.

Сегодня Шевченко выиграла гонку преследования на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Раубичах.

«Очень хотелось победить именно на Кубке Содружества, потому что Кубок России не так престижен. И у меня до сих пор не было золотой медали с Кубка Содружества, поэтому сегодня все сложилось.

Это первый и единственный раз, когда я финишировала с флагом. Было круто. Когда ехала с последнего спуска, мечтала, чтобы кто-нибудь дал мне флаг. Потому что видела сегодня, как Антон Смольский финишировал с флагом Беларуси – и хотелось разбавить флагом России.

Стрельба – результат работы над собой. Приходя сегодня на последний рубеж, работала очень аккуратно, потому что гонка уже захватила, самочувствие на предпоследнем круге было тяжелое. Я знала, что надо просто спокойно отработать.

На дистанции сегодня чувствовала себя лучше, чем вчера. Вчера был тяжелый день после спуска с гор. Сегодня уже получше самочувствие. Надеюсь, завтра будет еще лучше. Надо успеть восстановиться после сегодняшней гонки, потому что я очень хорошо выложилась.

Настраиваюсь на восстановление, а дальше как пойдет. Надо лечь отдохнуть, увлечься своими мыслями и забыть предыдущую гонку, настроиться на завтра», – сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».