Карим Халили: «Весь последний круг сидел из последних сил, в конце оставалось сделать рывок. Получилось вырвать бронзу»

Теги сборная России Карим Халили Кубок Содружества Биатлон

Карим Халили рассказал, что рассчитывал на чистую стрельбу в масс-старте.

Биатлонист стал третьим на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Не удивлен, думал, что с нулем сегодня получится быть близко, так что рассчитывал именно на ноль.

Весь последний круг я сидел из последних сил, мне оставалось в конце сделать рывок. Конечно, рывок был так себе, но получилось вырвать бронзу.

Почему Серохвостов болеет? Хочется пожелать ему крепкого здоровья, но два последних раза заразил его именно я. Так получилось, что даже мой сильный иммунитет дает сбои», – сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

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4 комментария
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Увы, Карим вызывает уже какую-то антипатию по множеству причин. Очень хотелось бы медаль Кириллу.
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Грандмастер рюкзачества.
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Саид, ты зачем заразил Серыйхвост?
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Саид плох по сезону, будет чудо если к весне разбегается.
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