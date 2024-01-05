Александр Логинов: «Не ждал никаких результатов здесь, не получилось нормально потренироваться в праздники. Видимо, на старых дрожжах»

Александр Логинов оценил выступление в спринте на Кубке Содружества.

Логинов в гонке взял бронзу, победил белорус Антон Смольский, Александр Корнев – второй.

— Как получилось? Сам не знаю. Просто такое стечение обстоятельств. Я вообще не ждал никаких результатов здесь. Честно признаюсь, не получилось нормально потренироваться в праздники. Видимо, на старых дрожжах.

— Что было в праздники?

— Так сложилось, что тренировочный процесс не удался так, как я хотел. Значит, так и должно быть. Не скажу, что мне было легко, но мог держать скорость, хорошо стрелял, поэтому получился результат.

— По поводу стрельбы можно отдельно сказать, вы показали высокий класс сегодня.

— Я не знаю, как это устроено. Винтовку не видел с 17 числа. Видимо, на свежачка.

— Уже появляется кураж?

— Надо сказать, что много больных и беременных. Второе, у них совсем другие задачи, они сборная России, они профессиональные спортсмены, ха-ха.

— Есть ли силы после гонки, стало полегче перед гонкой преследования?

— Я посмотрел, что там большое отставание от лидера, но силы, надеюсь, есть. Завтра посмотрим.

— По Корневу что скажете?

— Молодец. На самом деле парень очень хорошо добавляет. Видно, что пока стабильности не хватает от старта к старту, но у него очень большой потенциал. Стреляет очень уверенно, — сказал .