Артем Истомин: «Миронова поддерживает физическую активность. Пока она не восстановится окончательно, какой смысл возвращаться?»

Артем Истомин рассказал, что поддерживает контакт со Светланой Мироновой.

Последним турниром, где участвовала Миронова, был сентябрьский чемпионат России по летнему биатлону. После этого призер Олимпиады-2022 не выходила на старт.

– Традиционный вопрос к тебе: как дела у ?

– Не знаю, почему все у меня спрашивают это, ха-ха. Мне кажется, лучше у нее спросить.

– Есть ли с ней контакт и общение? Или какая‑то договоренность?

– Понятное дело, что контакт есть, но пока она не восстановится окончательно, то какой смысл (возвращаться)? Контакт не в том плане: «Ну когда ты там уже вернешься?» Общаемся вот так: «Как дела? Как самочувствие?»

– Она тренируется?

– Да, конечно. Она поддерживает физическую активность.

– Вы ее ждете в команде?

– Мы, естественно, всегда ждем Свету. Сейчас во время стартов мы видим, как у нас возвращаются девушки, которые раньше бегали на Кубках мира. Нам как раз не хватает таких здесь, чтобы задавать планку всем остальным.

Конечно, сейчас это больше относится к функциональному состоянию, к скорости. Но в то же время видно, что после третьего этапа стрельба у всех неудовлетворительная.

– Исходя из того, как Миронова готовилась летом, была уверенность, что зимой все будет хорошо?

– Надежда была – да, но в летний период уверенности никогда нет ни по одному спортсмену, потому что‑то всякое может произойти.

Бывает такое, что в летний период спортсмен себя чувствует очень хорошо, а потом зимой это не соотносится с результатами, – сказал тренер.