Наталья Гербулова: «На разминке встретила Алимбекову, говорю ей: успокой меня, я сломала боек. И она мне: когда происходит такой стресс, жди хорошего результата»

Теги сборная России жен сборная Беларуси жен Динара Алимбекова-Смольская Наталья Гербулова Кубок Содружества Иван Титов Биатлон

Биатлонистка Наталья Гербулова рассказала о проблеме с оружием перед гонкой.

Сегодня россиянка Гербулова заняла второе место в пасьюте на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Раубичах, отстреляв без промахов.

«Я в полнейшем шоке. Это второй ноль в моей жизни. Сегодня на первой же обойме на пристрелке я понимаю, что у меня сломался боек. А боек менять – это не минутное дело, лично я его не умею менять. Папа, я передаю тебе привет, у меня сломался боек! Но Иван Титов быстро мне его поменял – минут за 8.

Я с трех обойм пристрелялась, и вот – долгожданный второй ноль в моей жизни. Очень мало спортсменов, которые часто стреляют четыре ноля.

Еще я сегодня поехала на круге на разминке, встретила Динару Алимбекову, говорю ей: Динара, успокой меня, я сломала боек. И она мне говорит: когда, Наташа, происходит такой стресс, жди хорошего результата», – рассказала Гербулова в эфире «Матч ТВ».

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2 комментария
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Наташа пока спасает всю группу Истомина, бльше всех медалей принесла она его группе
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