Наталья Гербулова: «На разминке встретила Алимбекову, говорю ей: успокой меня, я сломала боек. И она мне: когда происходит такой стресс, жди хорошего результата»

Биатлонистка Наталья Гербулова рассказала о проблеме с оружием перед гонкой.

Сегодня россиянка Гербулова заняла второе место в пасьюте на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Раубичах, отстреляв без промахов.

«Я в полнейшем шоке. Это второй ноль в моей жизни. Сегодня на первой же обойме на пристрелке я понимаю, что у меня сломался боек. А боек менять – это не минутное дело, лично я его не умею менять. Папа, я передаю тебе привет, у меня сломался боек! Но Иван Титов быстро мне его поменял – минут за 8.

Я с трех обойм пристрелялась, и вот – долгожданный второй ноль в моей жизни. Очень мало спортсменов, которые часто стреляют четыре ноля.

Еще я сегодня поехала на круге на разминке, встретила Динару Алимбекову, говорю ей: Динара, успокой меня, я сломала боек. И она мне говорит: когда, Наташа, происходит такой стресс, жди хорошего результата», – рассказала Гербулова в эфире «Матч ТВ».