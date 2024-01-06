«Знакомый предлагал сделать выстрел и получить $10 тысяч. Я сразу отказался и перестал с ним общаться». Васильев о том, как ему предлагали стать киллером

Теги Дмитрий Васильев Биатлон

Олимпийский чемпион Васильев рассказал, как ему предлагали стать киллером.

Дмитрий Васильев – двукратный победитель Олимпийских игр в биатлоне (1984, 1988). Он завершил карьеру в 1989 году.

«Когда я закончил со спортом, с деньгами было туго. Так как я хорошо стрелял, один знакомый предлагал мне сделать выстрел и получить десять тысяч долларов.

Мне повезло с учителями, поэтому я понимал, что один выстрел сделаю я, а второй будет уже в меня. Я сразу отказался и перестал с ним общаться. Если бы не отказался, меня бы сейчас не было.

Не буду называть его имя, но это был бывший спортсмен, которого уже сейчас нет в живых», – рассказал Васильев.

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8 комментариев
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Если бы предлагали Латыпову, то предложили бы три выстрела и еще три дополнительных патрона, на всякий случай
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Шляпа что ли предлагал? Он признанный спец по организации таких дел.
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Короче сплошные киллеры в росбиатлоне. Государь может и согласился.
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Да ты бы не попал
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Ответ Ебздрогыч
Если бы предлагали Латыпову, то предложили бы три выстрела и еще три дополнительных патрона, на всякий случай
без площадки для штрафных кругов он бы точно не взялся
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