«Знакомый предлагал сделать выстрел и получить $10 тысяч. Я сразу отказался и перестал с ним общаться». Васильев о том, как ему предлагали стать киллером

Олимпийский чемпион Васильев рассказал, как ему предлагали стать киллером.

Дмитрий Васильев – двукратный победитель Олимпийских игр в биатлоне (1984, 1988). Он завершил карьеру в 1989 году.

«Когда я закончил со спортом, с деньгами было туго. Так как я хорошо стрелял, один знакомый предлагал мне сделать выстрел и получить десять тысяч долларов.

Мне повезло с учителями, поэтому я понимал, что один выстрел сделаю я, а второй будет уже в меня. Я сразу отказался и перестал с ним общаться. Если бы не отказался, меня бы сейчас не было.

Не буду называть его имя, но это был бывший спортсмен, которого уже сейчас нет в живых», – рассказал Васильев.