Максим Чудов: «Мы знаем, что российский биатлон жил, живет и будет жить. Спортсмены тренируются и соревнуются, не вешая нос»

Теги Максим Чудов сборная России сборная России жен Эдуард Латыпов Биатлон

Максим Чудов заявил, что российский биатлон «жил, живет и будет жить».

Сейчас россияне не допускаются к турнирам под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

– Какие плюсы можно выделить для российского биатлона в 2023 году?

– Мы знаем, что российский биатлон жил, живет и будет жить. Это однозначно. Мы испытываем определенные сложности и мы понимаем, о чем говорим. В любом случае спорт есть и будет. Спортсмены тренируются и соревнуются, не вешая нос. Думаю, что все будет хорошо.

– Кто был лучшим биатлонистом календарного 2023 года?

– Думаю, что это (Эдуард) Латыпов. Он уникальный спортсмен и уникальная личность. Если он не будет допускать ошибок в определенных моментах стрельбы, то у него большое будущее, – сказал трехкратный чемпион мира по биатлону Чудов.

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