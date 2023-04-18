Александр Тихонов: «Бессеберг – это позор нации и мирового биатлона. Я с трибуны называл его пьяницей, развратником, но все молчали»

Александр Тихонов раскритиковал бывшего главу IBU Андерса Бессеберга.

Бессебергу предъявили обвинения в коррупции.

«Я об этом говорил открыто и подтверждал, когда норвежцы встречались по поводу съемки фильма и прочего. Они знали о том, что ему предъявляют, и то, что я подтвердил и сказал, один в один совпало, поэтому здесь удивляться нечему. Все, что ему предъявляют, имеет место.

Никто не хотел этот вопрос поднимать, я с трибуны называл его пьяницей, развратником. Все молчали. Я говорил об этом на конгрессе, что он не достоин поста президента, ведет безобразный образ жизни. Я думаю, что у него будет серьезное наказание. Он же рассчитывался норвежской картой IBU.

Бессеберг – это позор нации и мирового биатлона. У нас даже когда Вацлав Фиртик, царство ему небесное, пришел вице-президентом, сказал, что это не исполком, а банкет, там каждый ужин Бессеберг всех сажает за стол, дорогое вино и все прочее. Это заканчивалось все каждый раз этим.

Проститутки – это первое его дело. У него это было регулярно. Когда я был первым вице-президентом, привел серьезную компанию, которая готова была стать спонсором на 30 миллионов евро. Мы договорились в 10 утра встретиться. Я до 01:30 ночи сидел, думал, что наверняка закажет девушек легкого поведения. Я ушел спать, утром в 09:30 стучу – не открывает, в 10:00 ему долблю – бесполезно.

Компания приехала, все сидят, ждут, он наконец-то появляется в таком виде неприглядном – волосы дыбом, вонища и все прочее. Представители этой компании встали и ушли. А ему было глубоко плевать. Мы потеряли таких спонсоров, контракт был на пять лет», – рассказал Тихонов.