Александр Тихонов: «Бессеберг – это позор нации и мирового биатлона. Я с трибуны называл его пьяницей, развратником, но все молчали»

Теги Александр Тихонов IBU Андерс Бессеберг Биатлон

Александр Тихонов раскритиковал бывшего главу IBU Андерса Бессеберга.

Бессебергу предъявили обвинения в коррупции.

«Я об этом говорил открыто и подтверждал, когда норвежцы встречались по поводу съемки фильма и прочего. Они знали о том, что ему предъявляют, и то, что я подтвердил и сказал, один в один совпало, поэтому здесь удивляться нечему. Все, что ему предъявляют, имеет место.

Никто не хотел этот вопрос поднимать, я с трибуны называл его пьяницей, развратником. Все молчали. Я говорил об этом на конгрессе, что он не достоин поста президента, ведет безобразный образ жизни. Я думаю, что у него будет серьезное наказание. Он же рассчитывался норвежской картой IBU.

Бессеберг – это позор нации и мирового биатлона. У нас даже когда Вацлав Фиртик, царство ему небесное, пришел вице-президентом, сказал, что это не исполком, а банкет, там каждый ужин Бессеберг всех сажает за стол, дорогое вино и все прочее. Это заканчивалось все каждый раз этим.

Проститутки – это первое его дело. У него это было регулярно. Когда я был первым вице-президентом, привел серьезную компанию, которая готова была стать спонсором на 30 миллионов евро. Мы договорились в 10 утра встретиться. Я до 01:30 ночи сидел, думал, что наверняка закажет девушек легкого поведения. Я ушел спать, утром в 09:30 стучу – не открывает, в 10:00 ему долблю – бесполезно.

Компания приехала, все сидят, ждут, он наконец-то появляется в таком виде неприглядном – волосы дыбом, вонища и все прочее. Представители этой компании встали и ушли. А ему было глубоко плевать. Мы потеряли таких спонсоров, контракт был на пять лет», – рассказал Тихонов.

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10 комментариев

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Viks
"Я думаю, что у него будет серьезное наказание. Он же рассчитывался норвежской картой IBU." --- То есть все источники дохода и расходы задокументированы и в распоряжении норвежского суда.
+5
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Olga.t
Святой человек Александр Тихонов)
Аман Тулеев подтверждает...
+4
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+3
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Viks
"Бессеберг – это позор нации и мирового биатлона. это не исполком, а банкет, Это заканчивалось все каждый раз этим. Проститутки – это первое его дело. У него это было регулярно."
+2
0
+2
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Любовь Гончарова
Похоже у Тихонова элементарная зависть к мужику и его мужским способностям .
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D-r. Peter
Иваныч наливал Бессебергу и тут же называл его пьяницей.
+2
0
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Погладь быка
Иваныч, а депутату Шипулену в свое время шапку дарили и потом не говорили ему "шляпу сними!".
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Погладь быка
Касаткина...первая ракетка России как обычно не прошла первый круг. Даже на своем грунте. Российский теннис во всем своем величии и во всей своей красе.
+1
0
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petr
А ты кто? киллер неудачник -зэк -а теперь еще и эмигрант с душком.
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heivani
Бес/себе/регулярные/гулянки ,. фамилия обязывает)))
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