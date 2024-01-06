Каюмова об Олимпиаде-2022: «После рождения ребенка все уже забылось. Все, что ни делается – к лучшему»

Теги сборная России жен Олимпиада-2022 Валерия Каюмова (Васнецова) Рустам Каюмов Кубок Содружества Биатлон

Валерия Каюмова рассказала, что не вспоминает об Олимпиаде в Пекине.

На Играх-2022 спортсменка не смогла выступить из-за положительного теста на коронавирус, она провела Олимпиаду на карантине. 

Накануне Каюмова выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах. 

– Можно сказать, что это один из самых счастливых дней после Олимпиады?

– Нет, потому что самый счастливый день был тогда, когда у меня родилась дочка. Это просто приятный бонус к проделанной работе. А счастье именно в материнстве.

– Как долго оставался неприятный осадок от Олимпиады?

– После рождения ребенка все уже забылось, поэтому все, что ни делается, – к лучшему. Зато теперь у меня есть дочка.

– Победа произошла неожиданно?

– Очень неожиданно. Пока я сама не понимаю, как это произошло. Мы скорректировали план, сделав много развивающей работы. За эту неделю я сделала развивающей работы столько, сколько не делала за всю вкатку.

– Как Рустам Каюмов (муж) совмещает и свою спортивную карьеру, и работу вашего личного тренера?

– Он пишет план и себе, и мне. До Нового года мы выполняли одну нагрузку, потом я попросила больше сделать упор на развивающую работу, он мне скорректировал, и поэтому сегодня все получилось так хорошо, – сказала биатлонистка. 

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