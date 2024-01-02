Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах

Теги телевидение Кубок Содружества Биатлон

С 5 по 7 января в Раубичах пройдет третий этап Кубка Содружества по биатлону.

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3-й этап

Раубичи, Беларусь

Расписание трансляций

5 января, пятница

Спринт, мужчины

11:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета (с 10:30)

Спринт, женщины

14:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета (с 13:10)

6 января, суббота

Гонка преследования, мужчины

11:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета (с 10:30)

Гонка преследования, женщины

14:00 Матч ТВ, Матч! Планета (с 13:35)

7 января, воскресенье

Большой масс-старт, мужчины

11:00 Матч ТВ, Матч! Арена (с 10:30)

Большой масс-старт, женщины

14:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета (с 13:35)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Указаны только прямые трансляции.

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