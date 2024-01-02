Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах
С 5 по 7 января в Раубичах пройдет третий этап Кубка Содружества по биатлону.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24
3-й этап
Раубичи, Беларусь
Расписание трансляций
5 января, пятница
Спринт, мужчины
11:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета (с 10:30)
Спринт, женщины
14:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета (с 13:10)
6 января, суббота
Гонка преследования, мужчины
11:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета (с 10:30)
Гонка преследования, женщины
14:00 Матч ТВ, Матч! Планета (с 13:35)
7 января, воскресенье
Большой масс-старт, мужчины
11:00 Матч ТВ, Матч! Арена (с 10:30)
Большой масс-старт, женщины
14:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета (с 13:35)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Указаны только прямые трансляции.