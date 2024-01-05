Кубок мира. Ботн показал лучший лыжный ход в спринте, Йоханнес Бо уступил 11 секунд
Йохан-Олав Ботн был лучшим на лыжне в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Кубок мира по биатлону-2023/24
4-й этап
Оберхоф, Германия
Мужчины
Спринт
Лыжный ход
1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 21.47,6
2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 4,6
3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 10,1
4. Йоханнес Бо (Норвегия) – 10,8
5. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 16,7
6. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 17,7
7. Бенедикт Долль (Германия) – 19,9
8. Тарьей Бо (Норвегия) – 28,0
Скорострельность
1. Симон Эдер (Австрия) – 44,9 (1)
2. Никлас Хартвег (Швейцария) – 45,3 (2)
3. Виктор Брандт (Швеция) – 46,2 (1)
4. Томмазо Джакомель (Италия) – 47,3 (3)
5. Якко Олави Ранта (Финляндия) – 47,9 (4)
6. Бенедикт Долль (Германия) – 48,4 91)
7. Михаил Усов (Молдова) – 48,5 (1)
8. Теро Сеппяля (Финляндия) – 48,6 (3)