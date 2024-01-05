Кубок мира. Ботн показал лучший лыжный ход в спринте, Йоханнес Бо уступил 11 секунд

Теги Симон Эдер Кубок мира по биатлону сборная Германии сборная Норвегии сборная Швеции сборная Италии Тарьей Бо сборная Финляндии сборная Словении Бенедикт Долль спринт Йоханнес Бо Себастьян Самуэльссон Мартин Понсилуома Филипп Наврат Эндре Стремсхайм Теро Сеппяля Йоханнес Дале-Шевдал Якко Олави Ранта Стурла Хольм Лагрейд Томмазо Джакомель Никлас Хартвег Оберхоф Виктор Брандт Биатлон

Йохан-Олав Ботн был лучшим на лыжне в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Кубок мира по биатлону-2023/24

4-й этап

Оберхоф, Германия

Мужчины

Спринт

Лыжный ход

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 21.47,6

2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 4,6

3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 10,1

4. Йоханнес Бо (Норвегия) – 10,8

5. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 16,7

6. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 17,7

7. Бенедикт Долль (Германия) – 19,9

8. Тарьей Бо (Норвегия) – 28,0

Скорострельность

1. Симон Эдер (Австрия) – 44,9 (1)

2. Никлас Хартвег (Швейцария) – 45,3 (2)

3. Виктор Брандт (Швеция) – 46,2 (1)

4. Томмазо Джакомель (Италия) – 47,3 (3) 

5. Якко Олави Ранта (Финляндия) – 47,9 (4)

6. Бенедикт Долль (Германия) – 48,4 91)

7. Михаил Усов (Молдова) – 48,5 (1)

8. Теро Сеппяля (Финляндия) – 48,6 (3)

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1 комментарий
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в отношении Ботна Бъёрндален не ошибся, но финишный круг Дале- это нечто, как раз один Ботн менее 10сек проиграл!
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