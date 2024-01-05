Кубок мира. Ботн показал лучший лыжный ход в спринте, Йоханнес Бо уступил 11 секунд

Йохан-Олав Ботн был лучшим на лыжне в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

мира по биатлону-2023/24

4-й этап

, Германия

Мужчины

Спринт

Лыжный ход

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 21.47,6

2. -Шевдал (Норвегия) – 4,6

3. (Швеция) – 10,1

4. (Норвегия) – 10,8

5. Стурла Хольм (Норвегия) – 16,7

6. (Норвегия) – 17,7

7. (Германия) – 19,9

8. (Норвегия) – 28,0

Скорострельность

1. Симон Эдер (Австрия) – 44,9 (1)

2. Никлас Хартвег (Швейцария) – 45,3 (2)

3. Виктор Брандт (Швеция) – 46,2 (1)

4. Томмазо Джакомель (Италия) – 47,3 (3)

5. Якко Олави Ранта (Финляндия) – 47,9 (4)

6. Бенедикт Долль (Германия) – 48,4 91)

7. Михаил Усов (Молдова) – 48,5 (1)

8. Теро Сеппяля (Финляндия) – 48,6 (3)