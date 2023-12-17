Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Дале-Шевдал проиграл 13 секунд, у Жаклена – лучшая скорострельность
Йоханнес Бо показал лучший ход в масс-старте на этапе Кубке мира в Ленцерхайде.
Кубок мира по биатлону-2023/24
3-й этап
Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины
Масс-старт
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 31.12,7
2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 13,1
3. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 15,7
4. Бенедикт Долль (Германия) – 19,5
5. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 21,4
6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 22,6
7. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 24,1
8. Томмазо Джакомель (Италия) – 28,5
9. Лукас Хофер (Италия) – 30,4
10. Тарьей Бо (Норвегия) – 33,9...
15. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 49,6
16. Филипп Наврат (Германия) – 53,3
Скорострельность
1. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.18,9 (2)
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.22,7 (4)
3. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.28,8 (5)
4. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.29,1 (4)
5. Юстус Штрелов (Германия) – 1.30,9 (1)
6. Фабьен Клод (Франция) – 1.32,3 (2)...
8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.34,5 (3)...
11. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.36,2 (2)...
20. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.43,9 (1)...
30. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.55,8 (1)