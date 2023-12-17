Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Дале-Шевдал проиграл 13 секунд, у Жаклена – лучшая скорострельность

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Йоханнес Бо показал лучший ход в масс-старте на этапе Кубке мира в Ленцерхайде.

Кубок мира по биатлону-2023/24

3-й этап

Ленцерхайде, Швейцария

Мужчины

Масс-старт

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 31.12,7

2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 13,1

3. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 15,7

4. Бенедикт Долль (Германия) – 19,5

5. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 21,4

6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 22,6

7. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 24,1

8. Томмазо Джакомель (Италия) – 28,5

9. Лукас Хофер (Италия) – 30,4

10. Тарьей Бо (Норвегия) – 33,9...

15. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 49,6

16. Филипп Наврат (Германия) – 53,3

Скорострельность

1. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.18,9 (2)

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.22,7 (4)

3. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.28,8 (5)

4. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.29,1 (4)

5. Юстус Штрелов (Германия) – 1.30,9 (1)

6. Фабьен Клод (Франция) – 1.32,3 (2)...

8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.34,5 (3)...

11. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.36,2 (2)...

20. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.43,9 (1)...

30. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.55,8 (1) 

 

3 комментария
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Ответ Xell
Все скорострелы сегодня в тотале не высоко)))
Жаклен красиво горцевал, но почему то вдруг устал?))))
+3
0
+3
Все скорострелы сегодня в тотале не высоко)))
+1
0
+1
В чем смысл скорострельности,если стреляют мимо? Можно и за пять секунд всю обойму расстрелять и ни разу не попасть,но быть самым скорострельным
0
0
0
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