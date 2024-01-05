Александр Корнев: «Последний круг был тяжелым. Каждые сто метров себе говорил: «Блин, мне бы только доехать, пересеку черту и лягу полежать на снегу»

Александр Корнев оценил выступление в спринте на Кубке Содружества в Раубичах.

Корнев стал в гонке вторым, победил белорус Антон Смольский.

«Считаю, что на сегодняшний день сделал все, что мог, потому что было тяжелое состояние. Я рад результату.

Я очень зол на себя был, потому что я ушел на Новый год на какой-то плохой ноте, потому что я не был не в топ-6, не говоря уже про топ-3. Это очень сильно расстраивало, хотя я понимал, что там я был лучше готов, чем на данный момент.

Сегодня пытался сделать все, что мог, что от меня зависело.

Последний круг был тяжелым. Я почти каждые сто метров себе говорил: «Блин, мне бы только доехать, пересеку черту и лягу полежать на снегу», – сказал в эфире «Матч ТВ».