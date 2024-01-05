Александр Корнев: «Последний круг был тяжелым. Каждые сто метров себе говорил: «Блин, мне бы только доехать, пересеку черту и лягу полежать на снегу»

Теги сборная России Матч ТВ Александр Корнев Кубок Содружества Биатлон

Александр Корнев оценил выступление в спринте на Кубке Содружества в Раубичах.

Корнев стал в гонке вторым, победил белорус Антон Смольский. 

«Считаю, что на сегодняшний день сделал все, что мог, потому что было тяжелое состояние. Я рад результату.

Я очень зол на себя был, потому что я ушел на Новый год на какой-то плохой ноте, потому что я не был не в топ-6, не говоря уже про топ-3. Это очень сильно расстраивало, хотя я понимал, что там я был лучше готов, чем на данный момент.

Сегодня пытался сделать все, что мог, что от меня зависело.

Последний круг был тяжелым. Я почти каждые сто метров себе говорил: «Блин, мне бы только доехать, пересеку черту и лягу полежать на снегу», – сказал Корнев в эфире «Матч ТВ». 

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6 комментариев
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Саня главное стрельбу подтянуть, функционалку тебе легче вернуть. Надеюсь сегодняшняя стрельба на ноль не случайность. Удачи!
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все тяжело бежали , может трасса такая, плохо подготовили, ждем интвью Гореевой, Корнев редко на стойке так точно стреляет завтра видно будет , ложе там помогло или ещё что
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Настораживает что еле хватило сил на дистанцию 7 5 км......
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Судя по отметкам хватило на 4км потом начал умирать.
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У Александра сегодня третья скорость. Уступил только Смольскому и Латыпову (между которыми всего 1,5 сек). Финишный круг для себя не быстро прошел, либо потому что ориентира не было, тк стартовал третьим, либо акклиматизация после Семинского. Надеюсь к спартакиаде будет ещё быстрее
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