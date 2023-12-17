Александр Логинов: «Надеюсь, что сложный период позади. Но не верю, что верну свои лучшие кондиции»

Биатлонист Александр Логинов не верит, что вернет свои лучшие кондиции.

Сегодня Логинов занял второе место в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Уфе.

– Зарубиться с Бабиковым на финише – это особенное чувство?

– Очень рад тому, что мы попали на пьедестал. Знаю, как он тяжело переживал морозные гонки, потому что ему не так просто сохранить энергию на этом морозе. Рад, что сегодня погода позволила выступить, пусть не на 100%, но на хорошую и твердую четверку.

У меня с формой все и так сложнее: выходя на каждую гонку, я не представляю, как она у меня пройдет. Рад, что сумел сегодня справиться с ветром на огневых рубежах.

– Показываешь хорошие результаты на старте сезона. Есть понимание, что тот сложный период позади?

– Надеюсь, что тот период позади. Я уже не верю, что верну свои лучшие кондиции, но во всяким случае могу вернуть те кондиции, когда получаю удовольствие на финишном круге.

– Сегодня два представителя вашей команды в тройке. Ставите задачу вместе с Бабиковым и Александром Поварницыным попасть на пьедестал?

– Дай бог. Я видел весь подготовительный сезон, как ребята работали, как они тренировались. Я уверен, что у них еще будет немало подиумов, – сказал Логинов.